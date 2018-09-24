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Kite yapan çift elektrik tellerine takıldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.09.2018 16:34 | Son Güncelleme

Korkunç görüntüler Rusya'nın Krasnodar Krai kentindeki bir sahilde kaydedildi.

Karadeniz kıyısında tatil yapan genç çift kite yapmaya karar verdi. Batman baskılı bir paraşütle bir sürat motorunun arkasına takılan çift adeta dehşeti yaşadı.

Paraşütün kontrolünü kaybeden çift elektrik tellerine takılarak çarpıldı.

Genç kadın korkunç kazayı küçük sıyrıklar ve hafif elektrik şoklarıyla atlatırken erkek arkadaşı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde dehşet saniyeleri anbean görülüyor.

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Rusya elektrik telleri Krasnodar Krai Kite çarpılmak

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