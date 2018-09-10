Kiteboard Şampiyonası turizmciyi sevindirdi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesindeki dünyaca ünlü Akçapınar Plajı'nda bu yıl Dünya Kiteboard Ligi'nin Türkiye ayağındaki yarışmaların ikincisi gerçekleştirildi. Yarışma nedeniyle bölgedeki otel ve pansiyonlarda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, "Bölgemiz farklı branşlarda spor turizmi açısından müsait ve ev sahipliği yapacak zenginlikte" dedi.

Gökova Körfezi'nde bulunan Akçapınar Plajı'nda bu yıl Dünya Kiteboard Ligi'nin Türkiye ayağındaki yarışmaların ikincisi gerçekleştirildi. Şampiyonaya dünyanın 15 ülkesinden kiteboard sporunun en güçlü isimlerinin de aralarında bulunduğu 35 sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti.

2018 Dünya Kiteboard Şampiyonası'nın Türkiye ayağını erkeklerde Brezilyalı Carlos Mario, kadınlarda ise aynı ülkeden Mikaili Sol kazandı. Sporculara ödüllerini Muğla Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, Ula İlçe Jandarma Komutanı Mesut Yılmaz, YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç ve Kiteboard İşletme Müdürü Onur Yılmaz verdi.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, bölge turizminin geliştirilmesi için YDA Dalaman Havalimanına büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, "Farklı spor aktiviteleri ve international spor turizmine yönelmek lazım. Turizm Bakanlığımızla birlikte ortak projeler hayata geçiriyoruz. Bölgemiz farklı branşlarda spor turizmine müsait ve ev sahipliği yapacak zenginlikte. Kiteboard muhteşem görselliği ile sporla eğlenceyi birleştiren bir spor dalı ve dünyada giderek artan çok sayıda taraftarı var" dedi.

Son etkinliğin 44 televizyon kanalda yayınlandığını ve yaklaşık 900 milyon seyirciye ulaştığını belirten Güvenç, "Ayrıca katılan dünyaca tanınmış sporcuların sosyal medya hesaplarıyla 527 bin takipçi tarafından da izlenmektedir. Son teknoloji ile donatılmış yeni açılan dış hatlar terminalimiz de bölgemizin marka değerine katkıda bulunmuştur. Bölgede spor turizminin gelişmesi için tesis sayısının artması lazım. Turizm Bakanlığı ve Spor Bakanlığı'nın verecekleri desteklerle bölgemiz spor turizmi açısından dünyanın sayılı destinasyonlarından birisi haline gelebilir" diye konuştu.

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