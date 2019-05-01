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KİT'lerde yönetim kurulu üyelerinin atanması

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.05.2019 10:32 | Son Güncelleme

Kamu iktisadi teşebbüslerinde genel müdür hariç yönetim kurulu üyeliklerine Cumhurbaşkanı onayıyla yapılacak atamalarda 5 üyeden 4'ü için ilgili bakan, biri için Hazine ve Maliye Bakanı teklifte bulunabilecek

Kamu iktisadi teşebbüslerinde genel müdür hariç yönetim kurulu üyeliklerine Cumhurbaşkanı onayıyla yapılacak atamalarda 5 üyeden 4'ü için ilgili bakan, biri için Hazine ve Maliye Bakanı teklifte bulunabilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3. maddeleri kapsamında kamu iktisadi teşebbüslerinde genel müdür hariç yönetim kurulu üyeliklerine Cumhurbaşkanı onayıyla yapılacak atamalarda 5 üyeden 4'ü için ilgili bakanın, biri için Hazine ve Maliye Bakanının teklifte bulunabileceği belirtildi.

Genelgede ayrıca, teşebbüslerin sermayesinin tespitine ilişkin karar talepleri ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 58. maddesi kapsamında teşebbüslerin bu KHK hükümleriyle bağlı olmaksızın yurt dışında şirket kurmaları ve kurulmuş şirketlere iştirak etmelerine izin verilmesi ve bu konularda ilgili esasların kurumlar itibarıyla belirlenmesine ilişkin karar taleplerinin Cumhurbaşkanlığına sevkinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılmasının uygun görüldüğü kaydedildi.

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