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Kıtlık yaşanan Yemen’de bin aileye gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 14:12 | Son Güncelleme

İç savaşla beraber ekonomik sıkıntı, salgın hastalıklar ve kıtlık yaşanan Yemen’e, Sadakataşı Derneği acil yardım malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor.Dernek, iç savaşın sürdüğü ve kıtlığın yaşandığı Yemen’e, acil yardım çalışmalarının devamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.2015 yılından beri iç savaşından pençesinde boğuşan Yemen’de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor.

İç savaşla beraber ekonomik sıkıntı, salgın hastalıklar ve kıtlık yaşanan Yemen’e, Sadakataşı Derneği acil yardım malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor.
Dernek, iç savaşın sürdüğü ve kıtlığın yaşandığı Yemen’e, acil yardım çalışmalarının devamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.
2015 yılından beri iç savaşından pençesinde boğuşan Yemen’de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Kıtlığın baş gösterdiği ülkede yaklaşık 17 milyon insan gıda temininde zorluk çekiyor. Halk başta güvenlik hizmeti olmak üzere sağlık, eğitim ve barınma hizmetlerinden mahrum durumda yaşıyor. İç savaşın başladığı tarihten itibaren Yemen’de 30 binin üzerinde masum insan hayatını kaybetti. Binlerce ailenin evleri yıkılırken milyonlarca insan göç etmek zorunda kaldı. Ülke genelinde sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle salgın hastalıklar baş göstermiş durumda.
Sadakataşı Derneği, insani krizin yaşandığı Yemen’in Marib kırsalında bulunan El-Rowda, Jow El-Nesim ve El-Mil mülteci kamplarında yaşayan 1000 aileye un, şeker, pirinç, yağ, konserve ve süt tozundan oluşan gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.
Dernek Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘Ecdat yadigarı Yemen’de iç savaş sonrası insanlık dramı yaşanıyor. Milyonlarca kişi yardıma muhtaç durumda yaşamlarını sürdürüyor. Sadakataşı olarak bu duruma kayıtsız kalmayarak ‘‘Elini uzat Yemen ölüyor’’ çağrısı ile başladığımız yardımlarda yaklaşık 5 bin kişiye gıda malzemesi ulaştırdık. Bölgeye yardım çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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