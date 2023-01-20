Kıvanç Tatlıtuğ Aile dizisinin çekimleri sırasında hastanelik oldu! Set iptal edildi

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un birlikte rol alacağı Aile dizisi merak içinde bekleniyor. Aile dizisinin çekimleri de devam ediyor. Yoğun bir iş temposu bulunan Tatlıtuğ'un geçtiğimiz günlerde sette rahatsızlandığı öğrenildi.

GIDA ZEHİRLENMESİ YAŞADI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz günlerde gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu.

Tedavisinin ardından dün kendisini iyi hissederek sete giden Tatlıtuğ, çekimlere hazırlandığı esnada yeniden rahatsızlandı. Oyuncunun kendisini kötü hissetmesiyle set iptal edildi.