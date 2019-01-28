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Kıvanç Tatlıtuğ'dan Organize İşler 2 itirafı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.01.2019 09:25 | Son Güncelleme

Organize İşler 2 filmiyle ilk kez komedi projesinde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, “Kendime yabancı oldum. Acayip bir matematik. Yeni bir şey öğrendim” dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Organize İşler 2 itirafı

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminde Sarı Saruhan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ, GQ Türkiye dergisine konuştu.

İlk kez komedi projesinde yer alan Tatlıtuğ, “Bir sahnede biraz esli karşılık verdim. Yılmaz Abi (Yılmaz Erdoğan), 'Es verme' dedi. Bu defa lafı alır almaz cevap verdim. Kendime yabancılaştım. Acayip bir matematik. Yeni bir şey öğrendim” ifadelerini kullandı.

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İlk başlarda çekindiğini söyleyen Tatlıtuğ sözlerine şöyle devam etti: “Organize İşler benim için kült bir film. Komedi, hiç yapmadığım bir şey, kafamda soru işaretleri dönüp dolaşıyordu."

"Normal şartlarda kolay kolay tercih edebileceğim bir tür değil. Daha doğrusu tabii ki oynamak istediğim ama şu zamana kadar tercih edemediğim bir konuydu."

Tatlıtuğ’un başrollerini Yılmaz Erdoğan, Ezgi Mola ve Bensu Soral’la paylaştığı proje 1 Şubat’ta vizyona girecek.

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Kıvanç Tatlıtuğ Organize işler 2

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