MAGAZİN

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un şömine romantizmi

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.11.2018 22:11 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer şömine karşısında Müslüm Gürses şarkıları eşliğinde keyif yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un şömine romantizmi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer yağmurlu havayı romantizme dönüştürdü. Birlikte Müslüm Gürses şarkıları dinleyen çift şömine keyfi yaptı.

Başak Dizer o anların videosunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
başak dizer Kıvanç Tatlıtuğ

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