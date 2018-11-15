Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un şömine romantizmi

\u00dcnl\u00fc oyuncu K\u0131van\u00e7 Tatl\u0131tu\u011f ve e\u015fi Ba\u015fak Dizer ya\u011fmurlu havay\u0131 romantizme d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fc. Birlikte M\u00fcsl\u00fcm G\u00fcrses \u015fark\u0131lar\u0131 dinleyen \u00e7ift \u015f\u00f6mine keyfi yapt\u0131.\nBa\u015fak Dizer o anlar\u0131n videosunu sosyal medya hesab\u0131nda takip\u00e7ileri ile payla\u015ft\u0131.\nPARTNERBir garip inci meselesiO Ses T\u00fcrkiye'de yar\u0131\u015fmac\u0131dan Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk'e olay cevap! O Ses T\u00fcrkiye 13. yeni b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131 S\u00f6z dizisinin y\u0131ld\u0131z\u0131 Tolga Sar\u0131ta\u015f Emmy\u2019e gidiyor
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