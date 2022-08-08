Kıvanç Tatlıtuğ ile Settar Tanrıöğen, Netflix'in Âşıklar Bayramı filminde buluştu! İşte yayın tarihi

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Settar Tanrıöğen’in paylaştığı Âşıklar Bayramı filmi 2 Eylül’de tüm dünyayla aynı anda Netflix’te yayınlanacak. Filmde Tatlıtuğ Avukat Yusuf'u, Settar Tanrıöğen ise Yusuf'un saz âşığı babası Heves Ali'yi canlandıracak.

FİLMİN KONUSU

Avukat Yusuf (Kıvanç Tatlıtuğ) ile saz âşığı babası Heves Ali (Settar Tanrıöğen)'nin yolu, 25 yıllık ayrılıktan sonra çıktıkları uzun ve belki de son yolculukta kesişir.



Kemal Varol’un ödüllü kitabı Âşıklar Bayramı’ndan uyarlanan, senaristliğini ve yönetmenliğini Özcan Alper’in üstlendiği filmde, baba ve oğul bir yandan geçmişleriyle diğer yandan gelecekleriyle olan sorunlarını çözmeye çalışırlar.



Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği Âşıklar Bayramı, bağışlamak ve affedilmek, hayata yeniden tutunmak için çıkılan bu dokunaklı yolda, aynı zamanda insanın pişmanlıklarla örülmüş ruhuna bir yolculuktur.

Baba dediğin zaten yarım kalmış bir kelimedir. Babalar hep yarım kalır. #ÂşıklarBayramı 2 Eylül'de sadece Netflix'te. pic.twitter.com/c3KxCOUrr4 — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) August 8, 2022



