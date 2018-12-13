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Kıvanç Tatlıtuğ 'Keşfettikçe olgunlaştım

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.12.2018 20:04 | Son Güncelleme

Marka 2018 konferansına katılan Kıvanç Tatlıtuğ, insanın kendisini keşfettikçe olgunlaştığını söyleyerek, "Oyunculuk benim için sonu gelmeyecek bir yolculuk. Oyunculuk serüveni tamamen insanın kendini keşfetme serüveni ve bu keşif, hiçbir zaman bitmeyecek bir keşiftir" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ 'Keşfettikçe olgunlaştım

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Marka 2018 konferansına konuk oldu. İki bine yakın iş insanının katılımıyla Hilton İstanbul Bomonti'de gerçekleştirilen konferansta, Mavi Jeans'ın 10 yıldır marka yüzü olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Mavi Jeans Üst Yöneticisi (CEO) Cüneyt Yavuz ile kısa bir konuşma yaptı.

Tatlıtuğ, oyunculuk hayatında 15 yılı geride bıraktığını söyledi.

Oyunculuğun kendisi için sonu gelmeyecek bir yolculuk olduğunu ifade eden Tatlıtuğ, "Tüm samimiyetimle söylüyorum ki oyunculuk serüveni tamamen insanın kendini keşfetme serüveni ve bu keşif, hiçbir zaman bitmeyecek bir keşif" diye konuştu.

"ÜRETMEYE VE SAMİMİ OLMAYA DEVAM"

İnsanın kendisini keşfettikçe olgunlaştığını anlatan Tatlıtuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha da samimi konuşmak gerekirse, bunları daha önce farklı bir yerde konuşmak istemedim. Burada anlatmak istiyorum. Belki de ihtiyacım var söylemeye bilmiyorum. İlk yaptığım işlere bakıyorum. Zamanında 15 yıl önce yaptığım diziler... İşin başındayken bir tek şey istemişim, o da tamamen başarılı olmak. Zamanla da bunun altının boş olduğunu görmeye başladım. Tabii bu çok kişisel bir şey."

Tatlıtuğ, yaptığı her işte samimi olmaya özen gösterdiğine de işaret ederek, "Neyi seçersem seçeyim, neyi yapmaya karar verirsem, kendi hayatımın süzgecinden geçirip masaya koyduğum zaman, o işin içinde samimiyet oluyor. Eğer koyamazsam işi yapmayı reddederim. Son yıllarda da hep bu şekilde hareket ettim. O yüzden üretmeye ve samimi olmaya devam. Bunun da sonu yok" ifadelerini kullandı. (AA)

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Marka 2018 Kıvanç Tatlıtuğ

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