Kıvanç Tatlıtuğ'lu Bir Denizaltı Hikayesi'nde yönetmen kim olacak?

Kıvanç Tatlıtuğ'un merakla beklenen kod adı "Bir Denizaltı Hikâyesi" olan ilk dijital dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Birinci sezonu 8 bölüm olarak planlanan bilim kurgu türündeki dizi Mehmet Kurtuluş'un da rol aldığı "Into The Night" projesinin spin off'u olma özelliği taşıyor.

Senaryosunu Jason George yönetiminde Cansu Çoban, Atasay Koç ve Sami Berat Marçalı'nın yazdığı OGM Pictures'ın Netflix için çekeceği dizinin ilk bolümlerini Tolga Karaçelik yönetecek. Karaçelik'in geçen haftalarda diziden ayrıldığı konuşuluyordu.

Ancak ödüllü yönetmenin yaşanan krizin tatlıya bağlanmasıyla beraber işinin başına döndüğü öğrenildi. Dizinin diğer yönetmeni ise Umut Aral olacak.

Çekimlerine ocak sonunda başlanması planlanan dizinin oyuncu kadrosu için görüşmeler sürüyor. Şu günlerde Bodrum ile İstanbul arasında mekik dokuyan Kıvanç Tatlıtuğ dizide Arman adlı bir denizaltı araştırma görevlisini canlandıracak.

Dizi güneş ışınlarının insanları öldürmesiyle başlayan bir kaos ortamını konu alacak.

