Kıvanç Tatlıtuğ menemen yaptı! Soğanlı mı soğansız mı?

Menemen soğanlı mı olur soğansız mı? Bu soru bir dönem Türkiye'yi ikiye bölmüştü. Vedat Milor Twitter hesabından sorduğu “Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?” sorusu ile sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Oy kullananların yüzde 50,6’sı soğanlı, yüzde 49,4’ü soğansız olur demişti.

Profesyonel aşçılık eğitimi alan ve geçen günlerde elmalı tatlı yapan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da tarafını belli etti. Tatlıtuğ bu sefer de menemen yaptı. Tatlıtuğ, soğan kullanarak "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" tartışmasında da tarafını belli etmiş oldu.

Sizce menemen nasıl olur? Soğanlı Soğansız



