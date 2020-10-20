MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix'in bilim kurgu dizisinde başrol oynayacak! İşte Bir Denizaltı Hikayesi dizisi konusu

Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix'in bilim kurgu dizisinde başrol oynayacak! İşte Bir Denizaltı Hikayesi dizisi konusu

20.10.2020 20:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix'in bilim kurgu dizisinde başrol oynayacak! İşte Bir Denizaltı Hikayesi dizisi konusu

Netflix'in yeni yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Ünlü oyuncu, yönetmenliğini Tolga Karaçelik'in yapacağı, kod adı 'Denizaltı' olan bilim-kurgu dizisiyle Netflix'te izleyiciyle buluşacak

Netflix'in yeni açıkladığı projeler arasında Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü oynayacağı "Bir Denizaltı Hikayesi" muhtemelen herkesin en heyecanlandığı proje oldu. Tolga Karaçelik'in tıpkı Tatlıtuğ gibi, ilk kez Netflix ile çalışacağı proje aksiyon macera türünde bir dizi.

Yazar kadrosunu Jason George önderliğinde Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı oluşturduğu OGM Pictures yapımcılığında hayata geçecek olan dizi, denizaltında araştırma görevine katılmaya hazırlanan, özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman'ın hikayesini konu alıyor.

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

Dünyayı vuran bir doğa felaketinin sonucunda, Arman ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekir. Arman ve ekibi, neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da bu askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu araştırır. Her şeyin sonunda kendini, ekibini ve aslında çok daha fazlasını kurtarma yolunda başarılı olabilecek miydi?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzeyi gören telefonuna sarıldı! Yüzeyi gören telefonuna sarıldı!
Sefirin Kızı'nda yürek yakan veda!Sefirin Kızı'nda yürek yakan veda!
Bugün kanallarda ne var?Bugün kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ölüm döşeğinde! Son hali şoke etti

Ölüm döşeğinde! Son hali şoke etti

Terörist Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı

Terörist Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı

Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı

Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı

Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı

Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı

Mikrofonu açık unuttu, canlı yayında küfür etti!

Mikrofonu açık unuttu, canlı yayında küfür etti!

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Yürekten teşekkür ediyorum

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Yürekten teşekkür ediyorum

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu

Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu

Yasak Elma'da Yıldız ve Halit'e büyük şok!

Yasak Elma'da Yıldız ve Halit'e büyük şok!

Diğer Haberler

Buket Aydın Jülide Ateş'e rakip oluyor! 'Mekanın sahibi geri geliyor'

Olay gönderme! İşte yeni projesi

Dominic West, The Crown 5. sezonda Prens Charles'ı canlandıracak

Öpüşme haberleriyle gündemdeydi! Müjdeyi verdi

Sefirin Kızı 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar ve Nare'nin duygusal anları! Sefirin Kızı 24. son bölümde neler oldu?

Sefirin Kızı'nda yürek yakan veda!

Yasak Elma 82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ender ve Şahika'dan Yıldız hamlesi! Yasak Elma 81. son bölümde neler oldu?

Yasak Elma'da büyük kriz!

Çukur 99. son bölümde Nejat İşler sürprizi! Çağatay Erdenet geri döndü!

Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu böyle geri döndü

Çukur'da kim öldü? Cumali mi Selim mi? Çukur 100. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Çukur 99. son bölümde neler oldu?

Çukur'da kim öldü? Yamaç gözyaşlarına boğuldu!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.