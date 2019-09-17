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Kıvanç Tatlıtuğ rap yaptı! Sosyal medyayı salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 10:18 | Son Güncelleme

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, uzun süredir reklam yüzü olduğu giyim markasının tanıtım toplantısına katıldı. Oyuncu kimliğiyle tanınan Tatlıtuğ, markanın yeni reklam filminde rap şarkı söyledi.

Kıvanç Tatlıtuğ, 10 sezondur reklam yüzü olduğu giyim markasıyla yeniden anlaşma imzaladı.

Oyuncu yeni anlaşmasını da 5 milyon TL’ye yeniledi. Tatlıtuğ, yeni reklam filminde farklı olarak rap şarkı söyledi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un rol aldığı reklam filmi için düzenlenen tanıtım gecesine eşi Başak Dizer ile katıldı. Oyuncunun yeni reklam filminde ünlü şarkıcı Anıl Piyancı ile rap söylemesi dikkat çekti.

Reklam filmi tanıtımın ardından televizyon kanallarında da dönmeye başladı. Kıvanç Tatlıtuğ'un rap performansı olay oldu ve sosyal medyada "Mekanın sahibi" diye bir çok yorum yapıldı.


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