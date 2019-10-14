MAGAZİN

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'i ünlü model Sara Sampaio ile aldattığı iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 13:51 | Son Güncelleme

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un 3 yıllık eşi Başak Dizer'i reklam filminde rol aldığı Victoria's Secret meleği Sara Sampaio ile aldattığı iddiası, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ekranların en yakışıklı oyuncuları arasında bulunan ve sergilediği performansla da takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ, şaşırtan bir iddia ile gündeme geldi. Evlendiği günden beri adı ihanet iddialarına karışmayan Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'i Victoria's Secret meleği ile aldattığı ortaya atıldı.

2013'TE REKLAM FİLMİNDE ROL ALDILAR

Söylemezsem Olmaz isimli programda detaylı bir şekilde ele alınan iddia, gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre Kıvanç Tatlıtuğ, 2013'te aynı reklam filminde rol aldığı Sara Sampaio ile görüşmeyi çekimlerden sonra da sürdürdü. Hatta 35 yaşındaki yakışıklı oyuncu, bununla da kalmadı ve 2016'da evlendiği Başak Dizer'i dünyaca ünlü modelle aldattı.

kivanc-tatlitug-un-esi-basak-dizer-i-unlu-model-12525651_4211_m

OTEL ODASINDA BULUŞTULAR

Konuşulanlara göre Kıvanç Tatlıtuğ ile Victoria's Secret'ın 28 yaşındaki meleği, yurt dışındaki bir otelde buluştu. İkili, otele ayrı giriş yaptı ancak aynı odada buluştu. Haberin ardındanözellikle Tatlıtuğ'un hayranları, sosyal medyada "Bu sadece Kıvanç'ı karalamak için yapılan bir kampanya" diyerek ihanete inanmadıklarını dile getirdi.

Dünyaca ünlü model, 2015'ten beri milyarder iş adamı Oliver Ripley ile aşk yaşıyor.

PARTNER 13 yaşında başladı! Onu kimse durduramıyor 13 yaşında başladı! Onu kimse durduramıyor
Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!
Doğal halini paylaştı; o pozlarına beğeni yağdıDoğal halini paylaştı; o pozlarına beğeni yağdı
1/
Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ başak dizer Sara Sampaio

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Porno izlemeyi seviyorum

Porno izlemeyi seviyorum

Diğer Haberler
Kim Kardashian ile Kanye West'i geren kıyafet

Yeni ortaya çıktı! 'Senin seksi fotoğrafların...'

Ömür Gedik’i mutlu eden kürk yasağı

Ömür Gedik’i mutlu eden kürk yasağı

Dilan Telkök: Kocam nerede lan!

'Kocam nerede lan!'

Demet Akalın bir müjde daha verdi!

Demet Akalın bir müjde daha verdi!

Ebru Şancı: Çocuklarımın okul masrafı 100 bin lira

Çocuklarının okul masrafı olay oldu! Bomba sözler

Son dakika! Güney Koreli şarkıcı Sulli evinde ölü bulundu

Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.