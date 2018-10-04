Kıvanç Tatlıtuğ'un şaşırtan değişimi

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı sosyal medyada çok konuşuldu. Tatlıtuğ'un bir hayranı, "Adam her filmde ayrı karakteri canlandırıyor" yorumunu yaptı.
Organize İşler 2'nin Sarı Saruhan'ı: Kıvanç Tatlıtuğ
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Kıvanç Tatlıtuğ, Organize işler 2 filminde “Sarı Saruhan” lakaplı Adanalı bıçkın bir delikanlı olarak sinemaseverlerin karşısına çıkacak.
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Yeni imajıyla bir hayli değişen Tatlıtuğ, yeni karakteriyle sevenlerini şaşırtacak.
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Merakla beklenen ilk teaser’ı bu akşam yayınlanacak olan “Organize İşler 2”nin vizyon tarihi ise 4 Ocak 2019...
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Kıvanç Tatlıtuğ'un bir hayranı, "Adam her filmde ayrı karakteri canlandırıyor" yorumunu yaptı.
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Başka bir hayranı ise, "Yağlı, saçlar façalı kollar. Karşınızda Sarı Saruhan." yorumunu yaptı.
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