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Kıvanç Tatlıtuğ'un şaşırtan değişimi

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.10.2018 01:44 | Son Güncelleme

Kıvanç Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan’ın yeni filmi “Organize İşler 2”de üstlendiği rolle hayranlarını çok şaşırtacak.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı sosyal medyada çok konuşuldu. Tatlıtuğ'un bir hayranı, "Adam her filmde ayrı karakteri canlandırıyor" yorumunu yaptı.

Organize İşler 2'nin Sarı Saruhan'ı: Kıvanç Tatlıtuğ

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Kıvanç Tatlıtuğ, Organize işler 2 filminde “Sarı Saruhan” lakaplı Adanalı bıçkın bir delikanlı olarak sinemaseverlerin karşısına çıkacak.
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Yeni imajıyla bir hayli değişen Tatlıtuğ, yeni karakteriyle sevenlerini şaşırtacak.
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Merakla beklenen ilk teaser’ı bu akşam yayınlanacak olan “Organize İşler 2”nin vizyon tarihi ise 4 Ocak 2019...
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Kıvanç Tatlıtuğ'un bir hayranı, "Adam her filmde ayrı karakteri canlandırıyor" yorumunu yaptı.
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Başka bir hayranı ise, "Yağlı, saçlar façalı kollar. Karşınızda Sarı Saruhan." yorumunu yaptı.
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Kıvanç Tatlıtuğ Organize işler 2 Sarı Saruhan

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