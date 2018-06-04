Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in aşk tatili

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti tatil sezonunu açtı.
Teknelerini Marmaris’te demirleyen çifte, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Çağatay Ulusoy da eşlik etti.
Aşk tazelediler
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Moral depolamak için arkadaşlarıyla mavi tura çıkan oyuncu, soluğu kankasının yanında aldı. Çağatay Ulusoy, uyanır uyanmaz kendini serin sulara bıraktı.
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Teknelerini dip dibe demirleyen iki yakışıklı bol bol sohbet edip denizin ve güneşin tadını çıkardı. Erken saatlerde kalkan Tatlıtuğ, bir süre balık tutmaya çalışsa da başarılı olamadı.
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HT Magazin'in haberine göre; evliliklerinde 2 yılı geride bırakan Tatlıtuğ çifti, birbirlerini öpücüklere boğdu.
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Çiftin romantik anları böyle görüntülendi...
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