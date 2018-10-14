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Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun dizisi Çarpışma'dan ilk fragman! Çarpışma konusu ve oyuncu kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 14.10.2018 21:09 | Son Güncelleme

Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun yeni dizisi Çarpışma'dan ilk fragman yayınlandı. Dört kişinin bir kazayla kesişen hayatlarının anlatılacağı Çarpışma dizisi Kasım ayında Show TV ekranlarında olacak. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can'ın oynadığı Çarpışma ilk fragmanıyla dikkatleri çekti. İşte Çarpışma dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve ilk fragman

Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun dizisi Çarpışma'dan ilk fragman! Çarpışma konusu ve oyuncu kadrosu

Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Çarpışma’nın, ilk teaserı izleyicileriyle buluştu. Yapımını Ay Yapım’ın, yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı Çarpışma’nın oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş, İsmail Demirci, Sevtap Özaltun, Merve Çağıran, Efecan Şenolsun, Buse Kahraman, Furkan Kalabalık gibi önemli isimler yer alıyor.

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“HERKES DÖNER OLAY MAHALLİNE!”
Etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileriyle buluşmak için gün sayan Çarpışma’nın yayınlanan ilk teaserı büyük beğeni topladı. Kadir (Kıvanç Tatlıtuğ), Zeynep (Elçin Sangu), Kerem (Alperen Duymaz) ve Cemre (Melisa Aslı Pamuk)… Bu dört karakterin bir kazayla birlikte, hayatlarının kesişmesinin ekrana geldiği teaserda Kadir Adalı’nın “Çarpışan aslında biz değildik, kaderlerimizdi... Nereye gidersen git, ne kadar kaçarsan kaç, eninde sonunda herkes döner, olay mahalline!” sözleri dikkat çekiyor.

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Dışarıdan bakıldığında gerçekleşmesi imkansız görünen kazadaki korku dolu anların heyecanı yükselttiği, adeta bir görsel şölen sunan teaser, merak uyandırıyor. Dört arabanın çarpışmasıyla, 4 kişinin kaderinin birleştiği Çarpışma, nefes kesen hikayesiyle, Kasım’da Show TV’de başlıyor.
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu’nun oynadığı Çarpışma'dan ilk kareKıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu’nun oynadığı Çarpışma'dan ilk kare
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