Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in ülkeyi terk edeceği söyleniyordu! Gerçek başka çıktı

Hem başarılı oyunculuğu hem de kazancıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ şu sıralar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Fransa'nın başkenti Paris'te 19 Şubat 2016 tarihinde nikâh masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak, ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

Yakın zamanda kreşe başlayacak olan Kurt Efe'nin eğitimi için taşımaya karar veren ünlü çiftin Londra'ya yerleşmeye hazırlandığı konuşulurken ikiliden İtalya pozları gelmişti.

Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un pozlarına beğeni yağarken çiftin ülkeyi terk edeceği iddiaları da konuşulmaya devam ediyordu. Ancak gerçek başka çıktı.

Başak Dizer iddialarla ilgili açıklama yaparak “Kıvanç’ın üç ay sürecek aşçılık kursu için Londra’dayız. Kurs bitince döneceğiz" dedi.

BERGÜZAR KOREL ÖRNEĞİ

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bu haberi yapanların, Bergüzar Korel-Halit Ergenç çiftinin çocuklarının eğitimi için Londra’yı tercih etmesi, Tuba Büyüküstün’ün kızlarını okutmak için Paris’e yerleşmesi gibi somut örnekler olduğu için böyle düşünmeleri normal.



Peki doğru mu bu? Başak Dizer’in bu konuyu soranlara verdiği yanıt şu: “Kıvanç’ın üç ay sürecek aşçılık kursu için Londra’dayız. Kurs bitince döneceğiz.”