Kıvanç Tatlıtuğ yeni filmi Organize İşler 2 için imajını değiştirdi

v Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi Organize İşler 2 için imajını yeniden değiştirdi.

İşte Kıvanç'ın yeni imajı

1 / 11 Ses getiren projelerde birbirinden farklı imajlarla seyirci karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, son imajı ile yine çok konuşulacağa benziyor.

2 / 11 Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi Organize İşler 2’de rol alan Tatlıtuğ bu defa saç modelini değiştirip bıyık bıraktı. Peki bugüne kadar Tatlıtuğ dizilerde ve filmlerde imajını nasıl değiştirdi?

3 / 11 Tatlıtuğ podyumda yürüdüğünde uzu saçları ve sürmeli gözleriyle dikkat çekiyordu.

4 / 11 Modellikten oyunculuğa transfer olan Tatlıtuğ, ilk dizi denemesi Gümüş'te Mehmet karakterine hayat verirken jöleli saçlarıyla dikkat çekti.

5 / 11 Ardından gelen Menekşe ile Halil dizinde saçlarını kısa kestirdi. Aldığı yaşlar sayesinde yüzü artık çok daha olgunlaşmıştı.

6 / 11 Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı çapkın Behlül karakteri için hem kilo aldı hem de saçlarını uzattı.

7 / 11 Ezel dizisinde canlandırdığı Sekiz karakteri için kindar, bıçkın delikanlı görünüme büründü.

8 / 11 Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Kuzey karakteri için altı ayda 13 kilo verdi.

9 / 11 Tatlıtuğ, 2013 yılında Yılmaz Erdoğan’ın çektiği Kelebeğin Rüyası filminde Mert Fırat’la birlikte başrolde yer aldı. Film için Kuzey Güney’deki zayıflığının üzerine 7 kilo daha veren Tatlıtuğ, rolü uğruna neredeyse tanınmayacak hale geldi.

10 / 11 Tatlıtuğ, Kurt Seyit ve Şura dizisinde üniformalı bir asker olarak seyirci karşısına çıktı.