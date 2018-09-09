MAGAZİN

Kıvanç Tatlıtuğ yeni filmi Organize İşler 2 için imajını değiştirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.09.2018 14:56 | Son Güncelleme

Kıvanç Tatlıtuğ, rolü uğruna kilo alıp vermekten, saçlarını değiştirmekten ve sakal bıyık bırakmaktan çekinmiyor.

v Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi Organize İşler 2 için imajını yeniden değiştirdi.

İşte Kıvanç'ın yeni imajı

1 / 11

Ses getiren projelerde birbirinden farklı imajlarla seyirci karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, son imajı ile yine çok konuşulacağa benziyor.
2 / 11

Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi Organize İşler 2’de rol alan Tatlıtuğ bu defa saç modelini değiştirip bıyık bıraktı. Peki bugüne kadar Tatlıtuğ dizilerde ve filmlerde imajını nasıl değiştirdi?
3 / 11

Tatlıtuğ podyumda yürüdüğünde uzu saçları ve sürmeli gözleriyle dikkat çekiyordu.
4 / 11

Modellikten oyunculuğa transfer olan Tatlıtuğ, ilk dizi denemesi Gümüş'te Mehmet karakterine hayat verirken jöleli saçlarıyla dikkat çekti.
5 / 11

Ardından gelen Menekşe ile Halil dizinde saçlarını kısa kestirdi. Aldığı yaşlar sayesinde yüzü artık çok daha olgunlaşmıştı.
6 / 11

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı çapkın Behlül karakteri için hem kilo aldı hem de saçlarını uzattı.
7 / 11

Ezel dizisinde canlandırdığı Sekiz karakteri için kindar, bıçkın delikanlı görünüme büründü.
8 / 11

Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Kuzey karakteri için altı ayda 13 kilo verdi.
9 / 11

Tatlıtuğ, 2013 yılında Yılmaz Erdoğan’ın çektiği Kelebeğin Rüyası filminde Mert Fırat’la birlikte başrolde yer aldı. Film için Kuzey Güney’deki zayıflığının üzerine 7 kilo daha veren Tatlıtuğ, rolü uğruna neredeyse tanınmayacak hale geldi.
10 / 11

Tatlıtuğ, Kurt Seyit ve Şura dizisinde üniformalı bir asker olarak seyirci karşısına çıktı.
11 / 11

Son olarak Star TV’de yayınlanan Cesur ve Güzel dizisinde uzattığı saçları ve bıraktığı sakalıyla ‘olgun erkek’ görünümüne büründü.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Organize işler 2 Kıvanç Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ değişim

En Çok Okunan Haberler

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

İstanbul Boğazı'ndaki lüks yatta cinayet

İstanbul Boğazı'ndaki lüks yatta cinayet

Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!

Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
işinin hakkını veriyor adam.
Kıvanç'a yeni imaj yakışmış
Diğer Haberler
Mert Fırat ve İdil Fırat balayını erteledi

Mert Fırat ve İdil Fırat balayını erteledi

Seda Sayan'ın kulağında çip var

Seda Sayan'ın kulağında çip var

İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz'in fotoşop ricası

İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz'in fotoşop ricası

Tuğba Özay Van'dan paylaştı!

Tuğba Özay Van'dan paylaştı!

Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'den beğeni toplayan poz!

Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'den beğeni toplayan poz!

Derya Tuna'dan oğlu İdo Tatlıses'e 10 milyonluk hediye!

Derya Tuna'dan oğlu İdo Tatlıses'e 10 milyonluk hediye!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.