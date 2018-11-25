MAGAZİN

Kıvılcım Ural gelinliğiyle böyle poz verdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.11.2018 19:41 | Son Güncelleme

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, 5 aylık hamile sevgilisi Kıvılcım Ural ile bu akşam evleniyor. Kıvılcım Ural gelinliğiyle kameralara böyle poz verdi.

Kıvılcım Ural gelinliğiyle böyle poz verdi!

Eski eşi Seçkin Piriler'den olaylı bir şekilde boşanan Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, 5 aylık hamile sevgilisi Kıvılcım Ural ile nikah masasına oturuyor.

Evlilik töreninin öncesinde Kıvılcım Ural gelinliğiyle kameralara poz verdi.


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