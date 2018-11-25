Kıvılcım Ural gelinliğiyle böyle poz verdi!

Eski e\u015fi Se\u00e7kin Piriler'den olayl\u0131 bir \u015fekilde bo\u015fanan Duman grubunun solisti Kaan Tang\u00f6ze, 5 ayl\u0131k hamile sevgilisi K\u0131v\u0131lc\u0131m Ural ile nikah masas\u0131na oturuyor.\nEvlilik t\u00f6reninin \u00f6ncesinde K\u0131v\u0131lc\u0131m Ural gelinli\u011fiyle kameralara poz verdi. \nPARTNERS\u0131n\u0131rl\u0131 say\u0131da g\u00fcn\u00fcn f\u0131rsat\u0131 inan\u0131lmaz indirimlerle 19-25 Kas\u0131m aras\u0131 her g\u00fcn Amazon T\u00fcrkiye\u2019de! Pelin Akil ve An\u0131l Altan'\u0131n ikizleri olacakGwen Stefani ve Blake Shelton ta\u015f\u0131y\u0131c\u0131 anne ar\u0131yor
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