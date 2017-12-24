MAGAZİN

Kıvılcım Ural özür diledi!

MAGAZİN HABERLERİ | 24.12.2017 11:18 | Son Güncelleme 3 saat önce

Seçkin Piriler’in ayrıldıklarını iddia ettiği Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural, eleştirilere kulaklarını tıkayıp aşklarını yaşamaya devam ediyor.

Kıvılcım Ural özür diledi!

Seçkin Piriler'le Kaan Tangöze'nin yuvasını yıkmakla suçlanan Kıvılcım Ural'dan özür geldi.

Takvim'de yer alan habere göre, bir programda Tangöze ile 16 yaşında birlikte olduğunu açıklayan Ural, daha sonra ise yanlış anlaşıldığını söyledi. Ural, şu mesajı yayınladı:

"Kaan'la 17 yaşındayken tanıştık demek isterken sanki birlikteliğimizin başlangıcından bahseder gibi konuşmuşum. Sanatındaki başarısıyla gündeme gelmeyi hak eden bir sanatçıya yakışmayacak itham ve iftiralardan rahatsızım. Yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğim için özür dilerim."

kivilcim

'TEK SUÇLU AŞK'
Geçtiğimiz yıla kadar yasak aşk yaşadığı Tangöze'nin yuvasını yıkmadığını savunan Ural, "Kötü bir kadın değilim. Bu hikayede suçlu varsa o da aşk" dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
tabi baktı kaan okka altına gidiyor,çünkü çocuğun cinsel istimarına girer bu açıklama.kaanla 16 yaşımda ilk ilişkimi yaşadım,sonra uyanıklar araya girer ve ne diyorsun sen hapse mi tıktıracaksın adamı, hemen bir geri vites durumları..
Suratlara bak çarpılmış gibi mürebbiyesizler
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