Kıvılcım Ural özür diledi!

Seçkin Piriler'le Kaan Tangöze'nin yuvasını yıkmakla suçlanan Kıvılcım Ural'dan özür geldi.

Takvim'de yer alan habere göre, bir programda Tangöze ile 16 yaşında birlikte olduğunu açıklayan Ural, daha sonra ise yanlış anlaşıldığını söyledi. Ural, şu mesajı yayınladı:

"Kaan'la 17 yaşındayken tanıştık demek isterken sanki birlikteliğimizin başlangıcından bahseder gibi konuşmuşum. Sanatındaki başarısıyla gündeme gelmeyi hak eden bir sanatçıya yakışmayacak itham ve iftiralardan rahatsızım. Yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğim için özür dilerim."

'TEK SUÇLU AŞK'

Geçtiğimiz yıla kadar yasak aşk yaşadığı Tangöze'nin yuvasını yıkmadığını savunan Ural, "Kötü bir kadın değilim. Bu hikayede suçlu varsa o da aşk" dedi.

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