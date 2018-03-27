Kaan Tangöze ile ayrıldığı yönünde haberler çıkan Kıvılcım Ural, sosyal medya paylaşımı ile iddialara son noktayı koydu.
Kıvılcım'dan manidar paylaşım
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Kaan Tangöze'nin neredeyse bütün kış üzerinden hiç çıkarmadığı montu ile poz veren Kıvılcım Ural fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.
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Kıvılcım Ural altına da "En çok bana yakıştı bu mont" notunu düştü.
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Kıvılcım Ural ile Kaan Tangöze'nin aşkı kuliste çekilen fotoğrafla ortaya çıkmış, Tangöze aşkı uğruna evliliğini bitirmişti...
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