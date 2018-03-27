MAGAZİN

Kıvılcım'dan manidar paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.03.2018 09:13 | Son Güncelleme

Kıvılcım Ural hakkında çıkan haberlere Instagram paylaşımı ile yanıt verdi...

Kaan Tangöze ile ayrıldığı yönünde haberler çıkan Kıvılcım Ural, sosyal medya paylaşımı ile iddialara son noktayı koydu.

Kıvılcım'dan manidar paylaşım

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Kaan Tangöze'nin neredeyse bütün kış üzerinden hiç çıkarmadığı montu ile poz veren Kıvılcım Ural fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.
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Kıvılcım Ural altına da "En çok bana yakıştı bu mont" notunu düştü.
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Kıvılcım Ural ile Kaan Tangöze'nin aşkı kuliste çekilen fotoğrafla ortaya çıkmış, Tangöze aşkı uğruna evliliğini bitirmişti...
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Anahtar Kelimeler:
kıvılcım ural kaan tangöze

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