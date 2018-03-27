Kıvılcım'dan manidar paylaşım

Kaan Tangöze ile ayrıldığı yönünde haberler çıkan Kıvılcım Ural, sosyal medya paylaşımı ile iddialara son noktayı koydu.

Kaan Tangöze'nin neredeyse bütün kış üzerinden hiç çıkarmadığı montu ile poz veren Kıvılcım Ural fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.

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Kıvılcım Ural altına da "En çok bana yakıştı bu mont" notunu düştü.