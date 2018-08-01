Kıvılcım'dan yüzüklü mesaj

Duman, önceki akşam Harbiye Açıkhava’da konser verdi. Konseri izleyenler arasında grubun solisti Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural da vardı.

Ural’ın, Tangöze’nin Bodrum’daki yazlığında tatil yaparken, ünlü rock’çının eski eşi Seçkin Piriler ve çocuklarının gelmesi üzerine tatili noktalamak zorunda kaldığı medyaya yansımıştı.

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Parmağındaki tektaşı dikkat çeken ve gece boyunca yüzüğü ile oynayan Ural, konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.