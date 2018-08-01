MAGAZİN

Kıvılcım'dan yüzüklü mesaj

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.08.2018 10:18 | Son Güncelleme

Duman, önceki akşam Harbiye Açıkhava’da konser verdi.

Duman, önceki akşam Harbiye Açıkhava’da konser verdi. Konseri izleyenler arasında grubun solisti Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural da vardı.

Kıvılcım'dan yüzüklü mesaj

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Ural’ın, Tangöze’nin Bodrum’daki yazlığında tatil yaparken, ünlü rock’çının eski eşi Seçkin Piriler ve çocuklarının gelmesi üzerine tatili noktalamak zorunda kaldığı medyaya yansımıştı.
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Parmağındaki tektaşı dikkat çeken ve gece boyunca yüzüğü ile oynayan Ural, konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.
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kaan tangöze kıvılcım ural harbiye açıkhava tektaş

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