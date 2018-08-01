Duman, önceki akşam Harbiye Açıkhava’da konser verdi. Konseri izleyenler arasında grubun solisti Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural da vardı.
Kıvılcım'dan yüzüklü mesaj
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Ural’ın, Tangöze’nin Bodrum’daki yazlığında tatil yaparken, ünlü rock’çının eski eşi Seçkin Piriler ve çocuklarının gelmesi üzerine tatili noktalamak zorunda kaldığı medyaya yansımıştı.
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Parmağındaki tektaşı dikkat çeken ve gece boyunca yüzüğü ile oynayan Ural, konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.
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