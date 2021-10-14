Kivinin faydaları saymakla bitmiyor! Bağırsak problemi olanlar mutlaka tüketin

Kivinin bir faydası da içindeki vitaminlerden gelir. C vitamini içeriği yüksek besinler arasında yer alan kivi bol diyet lifi içermektedir. Konu hakkında bilgi veren Diyetisyen Hülya Çağatay, kivinin, yüksek lif ve düşük karbonhidrat içeriğiyle kolesterol ve kan şekeri düzeylerini kontrol altına alınmasına yardımcı olduğunu söyledi. İşte kivinin diğer faydaları...

BAĞIRSAK HAREKETLERİNİ ARTIRIYOR, KABIZLIĞI ÖNLÜYOR

Bol diyet lifi sindirim için oldukça önemlidir. Kivi içerisinde bulunan aktinidin adı verilen enzim, proteinleri parçalamaya yardımcı olur ve bu da sindirim sürecini kolaylaştırır. Böylece bağırsak hareketlerini arttırarak kabızlığı önler.

ARAŞTIRMALAR BAĞIRSAK PROBLEMLERİNE İYİ GELİYOR

Yaşlı gönüllülerde yürütülen bir araştırmada kivi yenilmesi ile dışkı miktarının arttığı, dışkı yumuşamasının sağlandığı ve dışkı çıkışının kolaylaştırıldığı gözlemlenmiş.

Yeni Zelanda’da ara sıra kabızlık şikayeti bulunan 18 ile 65 arasında 87 sağlıklı gönüllü üzerinde yürütülen bir diğer çalışmada bir gruba dondurularak kurutulmuş ve toz edilmiş kivi meyvesi, diğer gruba ise aynı miktarda kivi aroması katılmış bir karışım verilmiş. Kivi meyvesi tozunu dört hafta süreyle düzenli uygulayan grupta, kivi aroması verilen gruba göre bağırsak hareketlerinde düzelme yaşanmış. Burada kivinin kurutulmasında dondurarak kurutma tekniği kullanılmış. Böylece kurutma sırasında, bağırsak hareketlerindeki düzelmeyi sağlayan enzimin bozulması engellenmiş.

BAĞIRSAK HAREKETLERİNİN SIKLIĞINDA ARTIŞ SAĞLIYOR

Yapılan klinik araştırmalara da bakıldığında kivi; kendiliğinden bağırsak hareketlerinin sıklığında artma, karın sancısı ve gaz şikayetlerinin giderilmesinde fayda sağlamasıyla oldukça dikkat çekmektedir.

Kivi meyvesinin bu etkisi besin desteği boyutundadır. İçerisindeki aktinidin sayesinde bu etkiyi sağlayan kivi beslenmemizde mutlaka yer almalıdır.



