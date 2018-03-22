MAGAZİN

Kıvrımlarıyla ünlü modelden şoke eden itiraf

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.03.2018 10:45 | Son Güncelleme

Kıvrımlı model Iskra Lawrance, hayranlarını şaşırtan bir itirafta buludu

Son dönemde moda çekimlerinde ve podyumlarda ayakları daha sağlam basan büyük beden modellerden Iskra Lawrence, ilkgençlik yıllarında kilo takıntısı olduğunu anlattı.

 

Vücudumun her yerini ölçüyordum

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Instagram'da paylaştığı pozlar sayesinde hem şöhrete hem de en büyük hayali olan modellik kariyerine kavuşan 27 yaşındaki Lawrence, zayıflamak uğruna yaptığı katı diyetler yüzünden yeme bozukluğu hastalığına yakalandığını söyledi.
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 "Ben ve okul arkadaşlarım büyük litrelik su şişeleri alır, içlerine limon, kırmızı biber koyar ve gün boyu onu içerdik" diyen Lawrence sözlerini şöyle sürdürdü:
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"Dergilere bakardım ve oralarda yazılan 'bir haftada 10 kilo verin' gibi haberleri okurdum. Gördüğüm diyetleri uygulamaya çalışırdım."
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YEME BOZUKLUĞU HASTALIĞINA YAKALANMIŞ

YEME BOZUKLUĞU HASTALIĞINA YAKALANMIŞ
Lawrence bütün bu denemelerin kendisine faydası olmadığını tam tersine yeme bozukluğu geliştirdiğini söyledi. Iskra Lawrence kilo vermek uğruna yaşadıklarını şöyle anlattı:
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"Sonra takıntılı şekilde egzersiz yapmaya başladım. Koşu bandına çıkıyordum ve yediğimden daha fazla kalori yakmaya çalışıyordum. Sonra da vücudumun her parçasını ayrı ayrı ölçüyordum. Kollarımı, bacaklarımı, kalçamı, göğüslerimi." Model olmayı amaçlayan Iskra Lawrence, görüntüsü yüzünden başvurduğu tüm ajanslardan geri çevrildiği için böyle davrandığını anlattı. 
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Iskra Lawrence bütün bu denemelerden sonra kendini olduğu gibi kabul ettiğini belirterek kilo verme girişimleri hakkındaki görüşlerini şöyle açıkladı: " Kilo verme takıntısı, enerjinizi sömürüyor, ruh sağlığını olumsuz etkiliyor, sizi bedeninize işkence edecek derecede egzersiz yapmaya yöneltiyor."
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DÜZENLİ OLARAK SPOR YAPIYOR

DÜZENLİ OLARAK SPOR YAPIYOR
Iskra Lawrence; son birkaç yıldır önde gelen büyük beden modeller arasında.
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Düzenli olarak spor yapan Lawrence artık kilo vermeye çalışmadığını kendini olduğu gibi kabul edip sevdiğini belirtti.   
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Lawrence, bedensel pozitivizm kampanyalarının da önde gelen sözcülerinden biri.  
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