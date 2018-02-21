Kıvrımlı modelin kendine güveni tam! Yine olay oldu

Kendiyle barışık olan ve kıvrımlı hatlarıyla bolca para kazanan büyük beden model Iskra Lawrence, tatilden inanılmaz bir paylaşım yaptı.
Iskra Lawrence çok iddialı: İşte yeni ekran koruyucunuz
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Büyük beden model Iskra Lawrence, Meksika'da tatilin tadını çıkarıyor.
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Kıvrımlı vücuduyla ünlü olan 27 yaşındaki güzel model, sahilden bir fotoğraf paylaştı.
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Hem <strong>Instagram </strong>hem de <strong>Twitter</strong>'da paylaşım yapan Lawrence, "İşte yeni ekran koruyucunuz" notunu düştü.
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Iskra, dün de ten rengi bikinisiyle bir fotoğraf paylaşmış, bu kare de yüz binlerce beğeni almıştı.
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Iskra Lawrence, Worcester doğumlu.
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1990 yılında dünyaya gelen başarılı model, 175 cm boyunda.
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İnsanlara vücutlarıyla barışık olmalarını ve kendilerini oldukları gibi sevmelerini öğütleyen model, sosyal medyayı son derece aktif olarak kullanıyor.
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Iskra'nın Instagram'da 4 milyon takipçisi var.
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İnsanlara vücutlarıyla barışık olmalarını ve kendilerini oldukları gibi sevmelerini öğütleyen model, sosyal medyayı son derece aktif olarak kullanıyor.
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'Her vücut güzeldir' anlayışını benimseyen Iskra, kadınları vücutları konusunda cesaretlendirmeyi hedefliyor.
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İşte bu paylaşımlardan bazıları...
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