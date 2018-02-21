MAGAZİN

Kıvrımlı modelin kendine güveni tam! Yine olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.02.2018 13:30 | Son Güncelleme

Kıvrımlı vücuduyla ünlü Iskra Lawrence, tatil yaptığı Meksika'dan fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor

Kendiyle barışık olan ve kıvrımlı hatlarıyla bolca para kazanan büyük beden model Iskra Lawrence, tatilden inanılmaz bir paylaşım yaptı.

Iskra Lawrence çok iddialı: İşte yeni ekran koruyucunuz

1 / 19

Büyük beden model Iskra Lawrence, Meksika'da tatilin tadını çıkarıyor.
2 / 19

Kıvrımlı vücuduyla ünlü olan 27 yaşındaki güzel model, sahilden bir fotoğraf paylaştı.
3 / 19

Hem <strong>Instagram </strong>hem de <strong>Twitter</strong>'da paylaşım yapan Lawrence, "İşte yeni ekran koruyucunuz" notunu düştü.
4 / 19

Iskra, dün de ten rengi bikinisiyle bir fotoğraf paylaşmış, bu kare de yüz binlerce beğeni almıştı.
5 / 19

Iskra Lawrence, Worcester doğumlu.
6 / 19

1990 yılında dünyaya gelen başarılı model, 175 cm boyunda.
7 / 19

İnsanlara vücutlarıyla barışık olmalarını ve kendilerini oldukları gibi sevmelerini öğütleyen model, sosyal medyayı son derece aktif olarak kullanıyor.
8 / 19

Iskra'nın Instagram'da 4 milyon takipçisi var.
9 / 19

İnsanlara vücutlarıyla barışık olmalarını ve kendilerini oldukları gibi sevmelerini öğütleyen model, sosyal medyayı son derece aktif olarak kullanıyor.
10 / 19

'Her vücut güzeldir' anlayışını benimseyen Iskra, kadınları vücutları konusunda cesaretlendirmeyi hedefliyor. 
11 / 19

İşte bu paylaşımlardan bazıları...
12 / 19

13 / 19

14 / 19

15 / 19

16 / 19

17 / 19

18 / 19

19 / 19

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
türk raket büyük beden model

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

Spor yaparken canından oluyordu!

Spor yaparken canından oluyordu!

Boateng: Beşiktaş'tan başka takım olsaydı ilk yarı gerideydik

Boateng: Beşiktaş'tan başka takım olsaydı ilk yarı gerideydik

Sizin eşiniz de aralarında olabilir! Esra Erol'da ortaya çıktı

Sizin eşiniz de aralarında olabilir! Esra Erol'da ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
harikaaa bir şeyyyy...
Diğer Haberler
Sen Anlat Karadeniz dizisine Nurgül Yeşilçay övgü yağdırdı

Sen Anlat Karadeniz dizisine Nurgül Yeşilçay övgü yağdırdı

Volkan Konak sahne aldığı barda silahlı saldırıya uğradı

Volkan Konak sahne aldığı barda silahlı saldırıya uğradı

Burak Özçivit o fotoğrafları sildi!

Burak Özçivit o fotoğrafları sildi!

The Walking Dead hayranlarına müjde!

The Walking Dead hayranlarına müjde!

"İyi ki doğdun Aloşum"

"İyi ki doğdun Aloşum"

Can Bonomo, sevgilisi Öykü Karayel ile uyurken fotoğraflarının çekilmesine isyan etti

Can Bonomo, sevgilisi Öykü Karayel ile uyurken fotoğraflarının çekilmesine isyan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.