"Kıyafet Bağış Kampanyası" çocukların yüzünü güldürecek

"Migros olarak tam 64 yıldır hizmet verdiğimiz bu topraklarda 7’den 70’e, 81 ildeki müşteri kitlemizle çok özel bir gönül bağımız var. Bu sebeple Migros, Türkiye’nin dört bir yanında dokunduğu hayatlarla, bir perakende markası olmaktan çok daha fazla bir anlama sahip. Üreticilerden çiftçiye, çalışanlarımızdan tedarikçilerimize ve müşterilerimize kadar bu dev ekosistem içinde büyük ve güçlü bir aile ruhuyla çalışıyoruz. Bu ruh, sadece sunduğumuz ürün ve hizmetlere değil, dokunduğumuz her alana da anlam ve değer katıyor. Bizim için en kıymetli olan da budur. Bu anlayışımızla toplumun ihtiyaç duyduğu pek çok alanda iş ortaklarımızın, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın gönüllü katkılarıyla birçok proje gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz."

Ariel, Migros ve TOG'un ortak açıklamasına göre, toplumsal dayanışma ve paylaşım geleneğini sürdürerek çocukların yüzünü güldürmek amacıyla 2010 yılında Ariel, Migros ve TOG iş birliğinde başlatılan "Kıyafet Bağış Kampanyası"nın 7'ncisi tüm hızıyla sürüyor.

İSTANBUL (AA) - Ariel, Migros ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle bu yıl 7'nci kez düzenlenen "Kıyafet Bağış Kampanyası" kapsamında 56 ildeki Migros, Kipa ve Macro Center mağazalarından kıyafet bağışları toplanacak.

İlk olarak 2010 yılında başlattıkları "Kıyafet Bağış Kampanyası" ile bugüne kadar 600 bin kıyafeti çocuklara ulaştırdıklarını bildiren Zaman, bu yıl binlerce kıyafet bağışı daha toplamayı umduklarını aktardı.

Zaman, "Migros, Macrocenter ve Kipa mağazalarımız bu anlamlı projeye ev sahipliği yapıyor. Proje ortağımız Ariel’e, toplanan kıyafetleri çocuklara ulaştırmamızı sağlayan Toplum Gönüllüleri Vakfı’na ve kıyafet bağışlarıyla kampanyaya destek veren tüm müşterilerimize gönülden tekrar teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

P&G Türkiye ve Kafkasya Kurumsal İletişim Başkanı Ayça Turgay ise "Ülkemizin toplumsal dayanışma ve paylaşma geleneğine duyduğumuz sonsuz güvenle bu kampanyayı 2010 yılında başlattık. Migros’un ve TOG’un müthiş destekleriyle birlikte kampanyamız, Türkiye çapında ses getiren bir kampanyaya dönüştü. Bu yıl da binlerce güzel insanın desteğiyle yine çok güzel bir işe imza atacağımıza inanıyorum. Kampanyaya destek olmak isteyen binlerce kişiye özellikle iletmek istediğim bir konu var. Çocuk kıyafetleri çok hızlı kirlenebiliyor ve çıkmayacağı düşünülen lekeler oluşabiliyor. Lütfen çıkmayan lekelere sahip olduğunu düşündüğünüz kıyafetleri de bağışlayın." değerlendirmesinde bulundu.