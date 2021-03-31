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Kıyafet bulamayınca 80 kilo verdi: Bakışlardan sokağa çıkmak istemiyordum

31.03.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 30 yaşında 140 kiloya ulaşan Pınar Yüksel, kıyafet almak için girdiği mağazada 'Burada size göre kıyafet bulunmaz' sözlerini duyunca kilo vermeye karar verdi. 2 yılda 80 kilo veren Yüksel, eski günlerin anısına kilolu zamanlarında giydiği kıyafetlerini saklamaya devam ediyor.

Kıyafet bulamayınca 80 kilo verdi: Bakışlardan sokağa çıkmak istemiyordum

32 yaşındaki Pınar Yüksel’in aşırı kiloları hayatını zindana çevirdi. 30 yaşında 140 kiloya çıkan Yüksel, ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Merdiven çıkamaz, uzun yürüyüşler yapamaz hale gelen ve nefes almakta dahi zorlanan Yüksel’in hayatını ise bir kıyafet mağazasında duyduğu sözler değiştirdi.

ŞİMDİ ESKİ PANTOLONUNUN TEK BACAĞINA SIĞIYOR

Kıyafet almak için gittiği mağazada satış personelinin “Burada size göre kıyafet bulunmaz” demesine çok üzülen Yüksel, hayatını değiştirecek kararı da burada verdi. Zayıflamayı kafasına koyan Yüksel, bir yakınının tavsiyesi üzerine bir güzellik merkezine giderek bölgesel incelme tekniğiyle zayıflamak istediğini söyledi. Profesyonel olarak bir diyetisyenden de destek alan Yüksel, kararlı bir şekilde sürdürdüğü sürecin sonunda 80 kilo verdi. 140 kilo iken giydiği pantolonun şimdi tek bacağına sığan Pınar Yüksel, eski günlerin anısına o kıyafetlerini saklıyor.

'İNSANLARIN BAKIŞLARINDAN SOKAĞA ÇIKMAK İSTEMİYORDUM'

Zayıflama sürecine nasıl başladığını anlatan Yüksel, “Kilolarım yüzünden merdiven çıkamıyordum, yürüyemiyordum, nefes nefese kalıyordum. Bacaklarımda ağrılar ve ödemler arttı. İnsanların bakışları nedeniyle sokağa çıkmak istemiyordum. Bununla birlikte gittiğim bir mağazada bana göre kıyafet bulunmadığını söylediklerinde oturup ağladım. Yaşadığım bu olay zayıflamak konusunda karar vermemi sağladı. Bir yakınımın tavsiyesi üzerine bir güzellik merkezine gelerek bölgesel incelme tekniğiyle zayıflamak istediğimi söyledim. Sağ olsunlar burada beni motive ettiler ve sağlıklı beslenmek için profesyonel destek almamı sağladılar. Bu şekilde kararlı bir şekilde başladığımız sürecin sonunda, ameliyatsız, ilaçsız olarak 80 kilo verdim. Şimdi çok mutluyum. Ben başarabildiysem herkes başarabilir” dedi.

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'HAVLU ATMAK ÜZERE OLAN BİR GENCİN TEKRAR HAYATA TUTUNMASINI SAĞLADIK'

Güzellik merkezinin sahibi Derya Özden Değirmenci ise Pınar Yüksel’in kararlılığıyla bu sürecin üstesinden geldiklerini belirterek, “Pınar Hanım merkezimize geldiğinde süreçle ilgili olarak kendisini psikolojik olarak sürece hazırladık. Daha sonra sağlıklı beslenme konusunda profesyonel destek almasını sağladık. Sürecin sonunda hayata havlu atmak üzere olan bir gencin tekrardan hayata tutunmasını görmekten çok mutluyuz” diye konuştu.

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İHA

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