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'Kıyafet giyiyor musun?' diye soran takipçine öyle bir cevap verdi ki gören şaştı kaldı

05.11.2020 15:13 | Son Güncelleme:
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'Kıyafet giyiyor musun?' diye soran takipçine öyle bir cevap verdi ki gören şaştı kaldı

Anllela Sagra, 12 milyondan fazla takipçisiyle Instagram’ın en çok takip edilen fitness modeli. Anllela Sagra, son yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi.

Anllela Sagra, son yaptığı Instagram paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirdi. Sosyal medyadaki cüretkar paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Sagra, bu sefer limitleri zorladı.

Kolombiyalı güzel bir hayranının 'kıyafet giyiyor musun?' sorusuna g-string bikini giydiği bir fotoğrafla yanıt verdi.

1_ANLLELA-SAGRA

Fotoğrafını paylaşır paylaşmaz beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Geçtiğimiz ay katıldığı bir fitness yarışmasında üçüncü olan güzel sosyal medya hesabından sık sık spor yaptığı anları paylaşıyor.

Sağlıklı beslenme ve sporla ilgili ipuçları veren Anllela Sagra, hayatının spor salonunda tamamen değiştiğini söylüyor.

Instagram'ın en çok takipçisine sahip fitness sporcularından biri olan Anllela, aynı zamanda eğitmenlik de yapıyor.

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