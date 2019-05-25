HABER

"Kıyafeti kirli" diye minibüste koltuğa oturtulmayan çocuğa burs

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 16:25 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı Mersin Şubesi, Erdemli ilçesinde bir yolcu minibüsüne binen ve kıyafetleri kirli olduğu gerekçesiyle koltuğa oturtulmayan Muhammet Hevevi'ye, eğitim hayatı boyunca burs verme kararı aldı - Türkiye Diyanet Vakfı Mersin Şube Başkanı ve İl Müftüsü Şaban Kondi: - "Ailenin çocuklarının bir yıllık eğitim masrafı Türkiye Diyanet Vakfı Mersin Şubesi tarafından karşılanacak. Ailenin diğer ihtiyaçlarına da yardımcı olunacak. Ayrıca, eğitimi boyunca yine vakfımız Muhammet Hevevi'ye burs verecek"

MERSİN (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı Mersin Şubesi, Erdemli ilçesinde bir yolcu minibüsüne binen ve kıyafetleri kirli olduğu gerekçesi ile koltuğa oturtulmayan çocuğa, eğitim hayatı boyunca burs verecek.

Türkiye Diyanet Vakfı Mersin Şube Başkanı ve İl Müftüsü Şaban Kondi, Erdemli ilçesinde bindiği bir yolcu minibüsünde kıyafetleri kirli olduğu için koltuktan kaldırılan, yerde otururken uyuya kalan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 12 yaşındaki Suriyeli Muhammet Hevevi'yi, Erdemli'deki evinde ziyaret etti.

Burada aileyle görüşen Kondi, sıkıntılarını dinledi.

Kondi, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı olarak her zaman mazlum ve mağdur insanlara kucak açtıklarını, onların dertleriyle dertlendiklerini belirterek, "Ailenin çocuklarının bir yıllık eğitim masrafı Türkiye Diyanet Vakfı Mersin Şubesi tarafından karşılanacak. Ailenin diğer ihtiyaçlarına da yardımcı olunacak. Ayrıca, eğitimi boyunca yine vakfımız Muhammet Hevevi'ye burs verecek." diye konuştu.

Mersin'de din, ırk, dil ve bölge ayırımı gözetmeden herkesin bir arada huzur içerisinde yaşadığını aktaran Kondi, aileye yardımcı olduklarını dile getirdi.

Baba Subhi Hevevi de Türk milletinin her zaman kendilerine yardım ettiğini, ailesiyle Türkiye'de güven içinde yaşadıklarını aktararak 3 çocuğunun da eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasından dolayı çok memnun olduklarını kaydetti.

Erdemli 51 No'lu Kargıcak Yolcu Taşıma Kooperatifine bağlı bir minibüse binen kıyafetleri kirli bir çocuğun koltuğu oturduktan sonra bulunduğu yerden kaldırıldığına dair görüntüler sosyal medyada paylaşılmış, bunun üzerine kooperatif tarafından başlatılan incelemede tedbiren şoföre 6 ay uzaklaştırma cezası verilmişti.

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettilerİki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettiler
Çerkez sürgünü için denize karanfil bıraktılarÇerkez sürgünü için denize karanfil bıraktılar
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan:Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erdemli Mersin

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi (Son depremler AFAD-Kandilli)

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Çankırı’da skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

PKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildi

PKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildi

Ataşehir'de can pazarı! Çocuklarını açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

Çocuklarını açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.