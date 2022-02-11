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  4. Kıyafeti nedeniyle ambulansa binmek istememişti... Bakan Koca o işçiyi paylaştı

Kıyafeti nedeniyle ambulansa binmek istememişti... Bakan Koca o işçiyi paylaştı

11.02.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te bir inşaatta yaralanan ve kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen kişi ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir paylaşım geldi. Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin." ifadelerini kullandı.

Kıyafeti nedeniyle ambulansa binmek istememişti... Bakan Koca o işçiyi paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında "'Bu devlet malı, benim üzerim kirli' diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin." dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Gaziantep'te bir inşaatta beton dökümü sırasında yaralanan ve kendisini hastaneye götürmek üzere gelen ambulansa kirli kıyafetiyle binmek istemeyen işçiye ilişkin paylaşımda bulundu.

"AMBULANSIN HASTADAN KIYMETLİ OLDUĞU GÜNLERİ UNUTUN GİTSİN"

Paylaşımında, "İşçi kardeşimiz, bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz. Hastalandığınızda size bir an evvel ulaşsın diye yepyeni. 'Bu devlet malı, benim üzerim kirli' diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin." ifadelerini kullanan Koca, ikna edilerek ambulansa binmesi sağlanan yaralı işçinin görüntülerine de yer verdi. (AA)

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Gaziantep Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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