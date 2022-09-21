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'Kıyafeti' yüzünden gözaltına alınmıştı! Mahsa Emini'nin ölümden sonra karıştı... Protestolarda ölü sayısı yükseldi

21.09.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini isimli kadın, "başörtüsü kurallarına" uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, daha sonra ise hayatını kaybetmişti. Genç kadının ölümü sonrası başlayan protestolar birçok şehirde devam ederken gelen bilgilere göre ölü sayısı da 5'e yükseldi.

'Kıyafeti' yüzünden gözaltına alınmıştı! Mahsa Emini'nin ölümden sonra karıştı... Protestolarda ölü sayısı yükseldi

İran'ın başkenti Tahran'da "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki genç kadın Mahsa Emini, komaya girdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Emini'nin ölümü sonrası ülke genelinde başlayan protestolar şiddetlenerek devam ederken bilançonun da ağırlaştığı öğrenildi.

RESMİ HABER AJANSI: 3 ÖLÜ

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, Kürdistan Eyaleti Valisi İsmail Zareikuşa, eyaletin şehirlerinde düzenlenen gösterilerde 3 kişinin şüpheli şekilde öldüğünü açıkladı.

Zareikuşa, 2 kişinin silahla öldürüldüğünü, bir kişinin ise ölüm nedeninin araştırıldığını belirtti.

Vali Zareikuşa, silahlı kuvvetlerin, söz konusu 2 kişinin ölümüne neden olan türde bir silah kullanmadığını söyledi.

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MUHALİF MEDYA: 5 ÖLÜ

Öte yandan muhalif medyaya yansıyan haberlerde ise gösterilerde 5 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı ileri sürüldü.

GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR

İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Emini'nin gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar devam ediyor.

Kürdistan, Batı Azerbaycan, Kirmanşah, Elburz, Tahran, Gilan, Razavi Horasan, Yezd, Hürremabad, Senendec, Urumiye, Meşhed, Kirman, Mahabad, Divandere ve Bukan'da çeşitli düzeylerde protestolar düzenlendi.

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POLİS GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE ETTİ

Başkent Tahran'ın Veliasr Caddesi, Veliasr Meydanı, Danışcu Parkı, Lale Parkı, Keşaverz Bulvarı, Hicab Caddesi, Fatımi Caddesi, İnkılap Caddesi gibi kalabalık bölgelerinde yoğunlaşan gösterilere çok sayıda İranlı katıldı.

Yüzlerce kişinin katıldığı gösterilere polis, göz yaşartıcı gazla müdahale ederken göstericiler ise çöp konteynerlerini yakarak yollara barikat kurmaya çalıştı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bazı göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahale sırasında plastik veya benzeri mermiler kullandığını iddia etti.

Tahran yönetimi aleyhine ve "Diktatöre ölüm", "Kız kardeşimi öldüreni ben de öldüreceğim" şeklinde sloganlar atan göstericiler, caddelerden ayrılmayacaklarını söyledi.

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NE OLMUŞTU?

Başkent Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. (AA/Reuters)

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İran Protesto
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