HABER

Kıyafetin parasını ödemeden mağazadan çıkan kadın gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 12:09 | Son Güncelleme

SAMSUN'da mağazadan aldığı kıyafetin parasını ödemeden çıkmaya çalıştığı öne sürülen İran uyruklu Y.E.Z.

Kıyafetin parasını ödemeden mağazadan çıkan kadın gözaltında

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da mağazadan aldığı kıyafetin parasını ödemeden çıkmaya çalıştığı öne sürülen İran uyruklu Y.E.Z. (33) adlı kadın gözaltına alındı.
Canik ilçesinde bir alışveriş merkezine giden İran uyruklu Y.E.Z., aldığı kıyafetler için kasiyere 700 TL ödeyerek mağazadan çıkmak istedi. Ancak güvenlik sireninin çalması üzerine, kontrol edilen kadının çantasından ödemesi yapılmamış kıyafet çıktı. Mağaza yetkililerinin polise haber vermesi üzerine Y.E.Z., ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü Irmak Polis Merkezi'ne götürüldü. Antidepresan ilaçlar kullandığı ve dalgın olduğu için böyle bir durum yaşadığını savunan Y.E.Z, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Ormanda buldukları sincap yavrusu ailenin yeni üyesi olduOrmanda buldukları sincap yavrusu ailenin yeni üyesi oldu
Kamyon ve kayaların altında kalan veteriner yaşamını yitirdiKamyon ve kayaların altında kalan veteriner yaşamını yitirdi
Adana’da 1 saatte 11 araca 14 bin TL ceza kesildiAdana’da 1 saatte 11 araca 14 bin TL ceza kesildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

A Milli Takım'da istifa depremi

A Milli Takım'da istifa depremi

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.