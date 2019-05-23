HABER

Kıyafetleri kirli olan çocuğun minibüste oturtulmadığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 17:49 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir yolcu minibüsüne binen çocuğun, kıyafetleri kirli olduğu için koltuğa oturtulmasına izin verilmediği iddia edildi - Erdemli 51 No'lu Kargıcak Yolcu Taşıma Kooperatifi Yönetimi Başkanı Murat Erdoğan: - "Minibüs içi görüntülerde çocuğa şoförün müdahalesi yok. Dışarıdan bir kişinin çocuğa koltuktan kalkmasını ve öne geçmesini söylediğini tespit ettik" - Araç sürücüsü Ali Sarı: -"Yolcu istediği yere oturabilir. Aramızda bir diyalog geçmedi. Kendisi zaten sürekli taşıdığımız bir yolcu"

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir yolcu minibüsüne binen çocuğun, kıyafetleri kirli olduğu için koltuğa oturtulmadığı öne sürüldü.

Erdemli 51 No'lu Kargıcak Yolcu Taşıma Kooperatifine bağlı bir minibüse binen kıyafetleri kirli bir çocuğun koltuğu oturduktan sonra bulunduğu yerden kaldırıldığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine kooperatif tarafından inceleme başlatıldı.

Kooperatif Başkanı Murat Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaklaşık bir hafta önce meydana gelen olayla ilgili araç içindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerini söyledi.

Çocuğa minibüse bindikten sonra şoförün herhangi bir müdahalesinin bulunmadığını belirlediklerini aktaran Erdoğan, "Minibüs içi görüntülerde çocuğa şoförün müdahalesi yok. Dışarıdan bir kişinin çocuğa koltuktan kalkmasını ve öne geçmesini söylediğini tespit ettik." dedi.

Erdoğan, çocuğun bulunduğu yerden kaldırıldıktan sonra yere değil lastik üzerine denk gelen bir kapağın üzerine oturduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Çocuk o esnada yorgunluktan uyumuş ve yolculardan biri çekim yaparak sosyal medyaya olayı taşımış. Görüntü kayıtlarını incelediğimizde şoförümüzün yolcuya yanlış bir beyanının olmadığını görülüyor. Keşke o fotoğrafı çeken kişi hissi davranmayarak şoför arkadaşımızla görüşseydi daha iyi olurdu. O zaman bu yanlış ve zan olmazdı. Şoför arkadaşımız aracın sahibi. Akşama kadar yüzlerce insanı taşıyor. Biz bu olaya çok üzüldük."

Erdoğan, araç sürücüsünün herhangi bir kabahati bulunmamasına rağmen bir süre görevden uzaklaştırılıp dinlendirileceğini sözlerine ekledi.

Minibüs şoförü Ali Sarı da yolcuya herhangi bir müdahalesi olmadığının altını çizerek, "Yolcu istediği yere oturabilir. Aramızda bir diyalog geçmedi. Kendisi zaten sürekli taşıdığımız bir yolcu. Bizim çalıştığımız hat sanayi bölgesinden geçiyor. Kıyafeti temiz olan da araca biniyor kirli olan da. Yolcuya 'Niye böyle biniyorsun' diyemeyiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, araca binen çocuğun katı atık toplayıcılığı yaptığı öğrenildi.

PARTNERİşte Avrupa'nın en ucuz kentleriİşte Avrupa'nın en ucuz kentleri
Kars’ta yangın tatbikatı gerçeği aratmadıKars’ta yangın tatbikatı gerçeği aratmadı
“Maskod” öğrencilere kodlama becerisi kazandıracak“Maskod” öğrencilere kodlama becerisi kazandıracak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin

En Çok Okunan Haberler

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Emre'den sonra bir bomba daha

Emre'den sonra bir bomba daha

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nefes kesen anlar! Türkiye ve ABD dahil 8 ülke katıldı

Nefes kesen anlar! Türkiye ve ABD dahil 8 ülke katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Meteoroloji'den Marmara'da sağanak uyarısı

Dikkat! Meteoroloji İstanbul için uyardı ve saat verdi

Suriyelilerin bayram yolculuğu! Akın ettiler

Suriyelilerin bayram yolculuğu! Akın ettiler

Terör örgütü PKK'daki çöküş iç hesaplaşmaları hızlandırdı

Terör örgütü PKK'daki çöküş iç hesaplaşmaları hızlandırdı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.