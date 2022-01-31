Kıyafetleri uzun süre kullanmanızı sağlayacak ipuçları: Hangi kumaş türü nasıl yıkanır ve kurutulur?

Yaşamınız boyunca paranızın büyük bir bölümünü yatırdığınız kıyafetler, kısa sürede solgun ve yıpranmış bir hal alıyor olabilir. Bu gibi durumları önlemek için kumaş türünü iyi tanımak ve doğru yıkama adımlarını takip etmek büyük önem taşır. Kıyafetlerinizin ihtiyacı olan bakımı sağlamak için ilk olarak doğru temizlik ürünlerini seçebilir, kumaş türlerine uygun ürünlerle gerekli bakımı sağlayabilirsiniz. Yazımızı inceleyerek renk koruması ve yumuşaklık sağlayan ürünleri keşfetmeye ne dersiniz?

1. Keten kumaşlar için etkili çözüm

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Keten, doğal liflerden oluşması sebebiyle esneme yapmayan bir tekstil ürünü. Bu sayede kullanım ömrü uzun. Fakat yanlış ürünlerle yıkanırsa rengi çok çabuk solabilir. Keten kumaşlardan üretilmiş kıyafetlerinizi yıkarken renkli çamaşırlara özel deterjanlar kullanabilir, giysilerin uzun vadede daha canlı bir görünüm kazanmasını sağlayabilirsiniz. Yumoş'un renkli çamaşırlar için özel olarak formüle ettiği sıvı deterjanı sayesinde rengarenk keten kıyafetler ilk günkü parlaklığını koruyabilir. Uzun vadede çamaşırların daha parlak ve yeni gibi görünmesini sağlayan deterjan, Pro-Fibre teknoloji sayesinde doku koruma, onarım ve renk koruma sağlar. Renkli çamaşırları bir kapak Yumoş Sıvı Deterjan ile 30 veya 40 derecede yıkayabilir, göz alıcı renklerin yeni gibi görünmesini sağlayabilirsiniz.

2. İpek karışımlı kumaşlar için narin yıkama

İpekli kumaşlara genellikle kuru temizleme yapılması gerekir. Fakat temizlik işlemini evde gerçekleştirecekseniz narin bir yıkama rutini oluşturmanız önemli. Görünüşü güzel fakat temizliği bir o kadar zor olan bu kumaş türünü Domol'un narin yıkama deterjanı ile temizlemeniz mümkün. Narin ve renkli kumaşlar için tercih edebileceğiniz deterjan, giysilerin yıpranmasını engelleyerek ilk günkü yeniliğini korumasını sağlar. Düşük ısıda gerçekleştireceğiniz yıkama işlemi sayesinde kıyafetlerinizi tertemiz yapabilirsiniz. Ayrıca özel olarak tasarlanmış formülü ile kıyafetlerinizin renklerini ilk günkü gibi koruyabilir, yeni gibi görünen giysilerinizi zevkle kullanabilirsiniz.

3. Poplin gömlekler daima tertemiz

Poplin kumaş, ince dokumalardan oluşan yapısı sayesinde yumuşacık bir his verir. Özellikle gömleklerde tercih edilen poplin kumaşların üretiminde çeşitli iplik türleri kullanılır. Isı ve deterjan seçimi de bu kumaş özelliklerine göre yapılmalı. Hem beyaz poplin gömleklerinizin grileşmesini engelleyecek, hem oluşan kirleri anında temizleyecek bir deterjan arayışındaysanız Omo Active Fresh Sıvı Deterjan tam size göre! En zorlu lekeleri ön yıkama yapmadan ilk yıkamada çıkaran performansı ile muadillerine taş çıkartacak deterjanı mutlaka denemelisiniz. Kısa program veya düşük ısı fark etmeksizin tüm kirleri temizleyerek çamaşırların bembeyaz kalmasını sağlayan ürünle poplin gömlekler veya elbiseler daima yeni gibi!

4. İnatçı lekeler hiç sorun değil

Zorlu lekeler çoğu zaman sinir bozucu olabilir. Eğer leke çıkarıcı özelliği bulunmayan ürünler kullanıyorsanız lekelerden kurtulmanız zor olabilir. Özellikle pamuk ve keten gibi doğal liflerden üretilmiş giysileriniz varsa bu lekelerden kurtulmak daha zor olabilir. Vanish Oxi Aciton, sadece lekeler için ürettiği konsantre leke çıkarıcı ile sizi bu dertten kurtarmaya geliyor. Diğer leke çıkarıcı ürünlerin aksine kıyafetlerin rengini soldurmayan ürün, konsantre formülü ile az miktarda kullanıldığında bile büyük bir performans sergiler. Giysinizin lekeli bölümüne ön işlem olarak uygulanan leke çıkarıcı ürünü kıyafette beklettikten sonra giysinizi makineye atabilir, derinlemesine temizliğin keyfini çıkarabilirsiniz.

5. Yumuşatıcı adımını atlamayın

Hangi deterjanı kullanacağınızı karar verdiyseniz sıra çamaşır yumuşatıcısında. Mikrofiber bezler, spor ürünleri, yanmaz ve su geçirmez kumaşlar yumuşatıcı kullanmadan yıkanmalı. Bu kumaş türleri dışında kazak, gömlek, pantolon veya tişört fark etmeksizin hangi kumaştan ürünleri yıkıyor olursanız olun eğer çamaşır deterjanınız yumuşatıcı etkili değilse mutlaka yumuşatıcı kullanmalısınız. Farklı kokulara sahip yumuşatıcı ürünler, kıyafetlerinizde oluşan deterjan kaynaklı sertleşmeleri en aza indirerek giysilerinizin yumuşacık olmasını sağlar. Özellikle pamuklu kazaklarda oluşan sertleşmeleri engeller. Eğer ABC'nin bu ürününü henüz keşfetmediyseniz tam sırası! Eşsiz formülü ve ilhamını Ege'den alan kokusuyla çamaşırlarınız mis gibi kokar. Makinenizin yumuşatıcı bölümüne bir miktar ABC Yumuşatıcı ekleyerek tüm kıyafetlerinizin yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz.

6. Müslin kumaşlar için özel çözüm

Bebekler her zaman en özel bakımı hak eder. Müslin kumaşlar da doğal içerikli olmaları sebebiyle bebek tekstilinde çok fazla kullanılır. Yüksek ısıda çekme eğilimi gösteren müslin kumaşlar mutlaka 30 derecede hassas deterjanlarla yıkanmalı. Grean Clean'in Baby Bitkisel Sıvı Deterjan'ı zararlı kimyasallar içermeyen formülüyle müslin kumaşları tertemiz yapar. Çamaşırlardaki leke ve kirleri zorlanmadan çıkarır, çamaşırları yıpratmaz. Bu sayede doğal lifli kıyafetler yeni gibi görünür. Ayrıca bebeğinizin kıyafetlerini narin ve bitkisel içerikli deterjanlarla yıkayarak alerji ve cilt tahrişlerini büyük oranda azaltabilir, bebeğinizin sağlıklı büyümesini sağlayabilirsiniz.

7. Yünlü kumaşlar ekstra özen gerektirir

Tüylenme problemi her tip kazakta karşınıza çıkabilecek bir sorun. Pek çok deterjan kazakların tüylenme problemine çare bulamayabilir. Fakat Yumoş Deterjan, tüylenme karşıtı teknolojisi ile kazakların yüzeyinde oluşan tüylenme problemini en aza indirerek giysilerinizin yeni gibi pürüzsüz görünmesini sağlar. Ön yıkamaya gerek kalmadan her lekeyi kolayca çıkaran ürün, narin kazaklarınızı ilk günkü gibi yumuşacık yapar. Micellar teknolojisi sayesinde kıyafetin liflerini sarar ve dokuların yenilenmesine yardımcı olur. Kokusu ve yenilikçi teknolojisiyle baştan sona özenli bir bakım sunan ürün, kazaklarınızın kurtarıcısı olacak!

8. Doğal kumaşlara hassas çözümlerle yaklaşmalısınız

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İpek ve pamuk gibi doğal liflerden üretilmiş giysiler içlerinde sentetik bileşen bulunmadığı için daha narin bir bakımı hak eder. Sentetik deterjan içermeyen temizlik ürünleri doğal bileşenli kumaşların daha nazik yıkanmasını sağlar. Duru Doğal Granül Matik Sabun'un zararlı kimyasallar içermeyen yapısı sayesinde doğal kumaşlardan üretilmiş giysilerinizi, liflerine zarar vermeden temizleyebilirsiniz. Çamaşır makinesi kullanımına uygun ürün, muhteşem kokusuyla kıyafetlerinizin ferah bir tazeliğe kavuşmasını sağlar. Düşük ısıda bile kolayca çözülen formülü sayesinde elde yıkama gerektiren çamaşırlarda bile Duru Granül Matik Sabun'u kullanabilirsiniz.

9. Kot kumaşlar renkli deterjanlarla yıkanabilir

Kot parçalar da kumaş türleri itibariyle özenli bir bakımı hak eder. Kot giysilerinizi yıkarken kullanacağınız deterjanın koyu renkli kıyafetler için uygun olup olmadığından emin olmalısınız. Renk koruması sağlayan özel deterjanlar sayesinde kot giysilerinizin ilk günkü gibi kalmasını sağlayabilirsiniz. Woolite markasının koyu renkli kıyafetler için özel olarak tasarladığı sıvı deterjanını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Makinenizin sıcaklık ayarını giysinizin içerisinde yer alan bileşenlere göre ayarlayabilirsiniz. Ancak kot ürünleri düşük ısıda yıkamaya özen göstermelisiniz.

10. Kurutma işlemlerinde yardımcı ürünler kurtarıcınız olabilir

Çamaşır kurutma işlemi uzun saatler alan ve efor gerektiren bir eylem. Geleneksel yollarla kurutulan çamaşırlar evinizde yer kaplar. Çamaşır kurutma makineleri bu noktada kurtarıcı olabilir. Ancak dantel, suni ipek, yün ve süet kumaşları çamaşır makinesinde kurutmamalısınız. Bu kumaşları hava akışının olduğu, doğrudan güneş görmeyen alanlarda sererek kurutmalısınız. Pamuk, keten, akrilik, ipek ve kadife kumaşları çamaşır makinesinde kurutabilirsiniz. Ancak sürekli kurutma makinesi kullanmak kumaşa zarar verebilir. Betka Yün Kurutma Topları, çamaşırlarınızın kurutma süresini azaltarak daha az enerji harcamanızı sağlar. Yün kurutma toplarını kurutma işlemine başlamadan önce çamaşırların arasına yerleştirerek giysilerin kısa sürede kurumasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca kumaşların kırışmasını önleyerek kolay ütülenmesini sağlarlar.



