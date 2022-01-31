HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kıyafetleri uzun süre kullanmanızı sağlayacak ipuçları: Hangi kumaş türü nasıl yıkanır ve kurutulur?

Kıyafetleri uzun süre kullanmanızı sağlayacak ipuçları: Hangi kumaş türü nasıl yıkanır ve kurutulur?

28.01.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıyafetlerinizin ömrünü doğru yıkama yöntemi ve deterjanlar sayesinde uzatabileceğinizi biliyor muydunuz? Piyasada her kumaşa uygun ürün bulmak mümkün. Fakat bu ürünlerin nasıl kullanıldığını bilmiyorsanız giysilerinizin ömrünü uzatmak pek kolay değil. Sürekli yeni kıyafetler almak yerine mevcut kıyafetlerinizin ilk günkü görüntüsünü korumak istiyorsanız doğru bakım yöntemleri kullanmalı ve doğru kurutmalısınız. Peki, bu ürünlerle tanışamaya hazır mısınız?

Kıyafetleri uzun süre kullanmanızı sağlayacak ipuçları: Hangi kumaş türü nasıl yıkanır ve kurutulur?

Yaşamınız boyunca paranızın büyük bir bölümünü yatırdığınız kıyafetler, kısa sürede solgun ve yıpranmış bir hal alıyor olabilir. Bu gibi durumları önlemek için kumaş türünü iyi tanımak ve doğru yıkama adımlarını takip etmek büyük önem taşır. Kıyafetlerinizin ihtiyacı olan bakımı sağlamak için ilk olarak doğru temizlik ürünlerini seçebilir, kumaş türlerine uygun ürünlerle gerekli bakımı sağlayabilirsiniz. Yazımızı inceleyerek renk koruması ve yumuşaklık sağlayan ürünleri keşfetmeye ne dersiniz?

1. Keten kumaşlar için etkili çözüm

Kıyafetleri uzun süre kullanmanızı sağlayacak ipuçları: Hangi kumaş türü nasıl yıkanır ve kurutulur?

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Keten, doğal liflerden oluşması sebebiyle esneme yapmayan bir tekstil ürünü. Bu sayede kullanım ömrü uzun. Fakat yanlış ürünlerle yıkanırsa rengi çok çabuk solabilir. Keten kumaşlardan üretilmiş kıyafetlerinizi yıkarken renkli çamaşırlara özel deterjanlar kullanabilir, giysilerin uzun vadede daha canlı bir görünüm kazanmasını sağlayabilirsiniz. Yumoş'un renkli çamaşırlar için özel olarak formüle ettiği sıvı deterjanı sayesinde rengarenk keten kıyafetler ilk günkü parlaklığını koruyabilir. Uzun vadede çamaşırların daha parlak ve yeni gibi görünmesini sağlayan deterjan, Pro-Fibre teknoloji sayesinde doku koruma, onarım ve renk koruma sağlar. Renkli çamaşırları bir kapak Yumoş Sıvı Deterjan ile 30 veya 40 derecede yıkayabilir, göz alıcı renklerin yeni gibi görünmesini sağlayabilirsiniz.

Ürünü İncele

2. İpek karışımlı kumaşlar için narin yıkama

Kıyafetleri uzun süre kullanmanızı sağlayacak ipuçları: Hangi kumaş türü nasıl yıkanır ve kurutulur?

İpekli kumaşlara genellikle kuru temizleme yapılması gerekir. Fakat temizlik işlemini evde gerçekleştirecekseniz narin bir yıkama rutini oluşturmanız önemli. Görünüşü güzel fakat temizliği bir o kadar zor olan bu kumaş türünü Domol'un narin yıkama deterjanı ile temizlemeniz mümkün. Narin ve renkli kumaşlar için tercih edebileceğiniz deterjan, giysilerin yıpranmasını engelleyerek ilk günkü yeniliğini korumasını sağlar. Düşük ısıda gerçekleştireceğiniz yıkama işlemi sayesinde kıyafetlerinizi tertemiz yapabilirsiniz. Ayrıca özel olarak tasarlanmış formülü ile kıyafetlerinizin renklerini ilk günkü gibi koruyabilir, yeni gibi görünen giysilerinizi zevkle kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

3. Poplin gömlekler daima tertemiz

Kıyafetleri uzun süre kullanmanızı sağlayacak ipuçları: Hangi kumaş türü nasıl yıkanır ve kurutulur?

Poplin kumaş, ince dokumalardan oluşan yapısı sayesinde yumuşacık bir his verir. Özellikle gömleklerde tercih edilen poplin kumaşların üretiminde çeşitli iplik türleri kullanılır. Isı ve deterjan seçimi de bu kumaş özelliklerine göre yapılmalı. Hem beyaz poplin gömleklerinizin grileşmesini engelleyecek, hem oluşan kirleri anında temizleyecek bir deterjan arayışındaysanız Omo Active Fresh Sıvı Deterjan tam size göre! En zorlu lekeleri ön yıkama yapmadan ilk yıkamada çıkaran performansı ile muadillerine taş çıkartacak deterjanı mutlaka denemelisiniz. Kısa program veya düşük ısı fark etmeksizin tüm kirleri temizleyerek çamaşırların bembeyaz kalmasını sağlayan ürünle poplin gömlekler veya elbiseler daima yeni gibi!

Ürünü İncele

4. İnatçı lekeler hiç sorun değil

Kıyafetleri uzun süre kullanmanızı sağlayacak ipuçları: Hangi kumaş türü nasıl yıkanır ve kurutulur?

Zorlu lekeler çoğu zaman sinir bozucu olabilir. Eğer leke çıkarıcı özelliği bulunmayan ürünler kullanıyorsanız lekelerden kurtulmanız zor olabilir. Özellikle pamuk ve keten gibi doğal liflerden üretilmiş giysileriniz varsa bu lekelerden kurtulmak daha zor olabilir. Vanish Oxi Aciton, sadece lekeler için ürettiği konsantre leke çıkarıcı ile sizi bu dertten kurtarmaya geliyor. Diğer leke çıkarıcı ürünlerin aksine kıyafetlerin rengini soldurmayan ürün, konsantre formülü ile az miktarda kullanıldığında bile büyük bir performans sergiler. Giysinizin lekeli bölümüne ön işlem olarak uygulanan leke çıkarıcı ürünü kıyafette beklettikten sonra giysinizi makineye atabilir, derinlemesine temizliğin keyfini çıkarabilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Yumuşatıcı adımını atlamayın

Kıyafetleri uzun süre kullanmanızı sağlayacak ipuçları: Hangi kumaş türü nasıl yıkanır ve kurutulur?

Hangi deterjanı kullanacağınızı karar verdiyseniz sıra çamaşır yumuşatıcısında. Mikrofiber bezler, spor ürünleri, yanmaz ve su geçirmez kumaşlar yumuşatıcı kullanmadan yıkanmalı. Bu kumaş türleri dışında kazak, gömlek, pantolon veya tişört fark etmeksizin hangi kumaştan ürünleri yıkıyor olursanız olun eğer çamaşır deterjanınız yumuşatıcı etkili değilse mutlaka yumuşatıcı kullanmalısınız. Farklı kokulara sahip yumuşatıcı ürünler, kıyafetlerinizde oluşan deterjan kaynaklı sertleşmeleri en aza indirerek giysilerinizin yumuşacık olmasını sağlar. Özellikle pamuklu kazaklarda oluşan sertleşmeleri engeller. Eğer ABC'nin bu ürününü henüz keşfetmediyseniz tam sırası! Eşsiz formülü ve ilhamını Ege'den alan kokusuyla çamaşırlarınız mis gibi kokar. Makinenizin yumuşatıcı bölümüne bir miktar ABC Yumuşatıcı ekleyerek tüm kıyafetlerinizin yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Müslin kumaşlar için özel çözüm

Kıyafetleri uzun süre kullanmanızı sağlayacak ipuçları: Hangi kumaş türü nasıl yıkanır ve kurutulur?

Bebekler her zaman en özel bakımı hak eder. Müslin kumaşlar da doğal içerikli olmaları sebebiyle bebek tekstilinde çok fazla kullanılır. Yüksek ısıda çekme eğilimi gösteren müslin kumaşlar mutlaka 30 derecede hassas deterjanlarla yıkanmalı. Grean Clean'in Baby Bitkisel Sıvı Deterjan'ı zararlı kimyasallar içermeyen formülüyle müslin kumaşları tertemiz yapar. Çamaşırlardaki leke ve kirleri zorlanmadan çıkarır, çamaşırları yıpratmaz. Bu sayede doğal lifli kıyafetler yeni gibi görünür. Ayrıca bebeğinizin kıyafetlerini narin ve bitkisel içerikli deterjanlarla yıkayarak alerji ve cilt tahrişlerini büyük oranda azaltabilir, bebeğinizin sağlıklı büyümesini sağlayabilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Yünlü kumaşlar ekstra özen gerektirir

Kıyafetleri uzun süre kullanmanızı sağlayacak ipuçları: Hangi kumaş türü nasıl yıkanır ve kurutulur?

Tüylenme problemi her tip kazakta karşınıza çıkabilecek bir sorun. Pek çok deterjan kazakların tüylenme problemine çare bulamayabilir. Fakat Yumoş Deterjan, tüylenme karşıtı teknolojisi ile kazakların yüzeyinde oluşan tüylenme problemini en aza indirerek giysilerinizin yeni gibi pürüzsüz görünmesini sağlar. Ön yıkamaya gerek kalmadan her lekeyi kolayca çıkaran ürün, narin kazaklarınızı ilk günkü gibi yumuşacık yapar. Micellar teknolojisi sayesinde kıyafetin liflerini sarar ve dokuların yenilenmesine yardımcı olur. Kokusu ve yenilikçi teknolojisiyle baştan sona özenli bir bakım sunan ürün, kazaklarınızın kurtarıcısı olacak!

Ürünü İncele

8. Doğal kumaşlara hassas çözümlerle yaklaşmalısınız

Kıyafetleri uzun süre kullanmanızı sağlayacak ipuçları: Hangi kumaş türü nasıl yıkanır ve kurutulur?

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

İpek ve pamuk gibi doğal liflerden üretilmiş giysiler içlerinde sentetik bileşen bulunmadığı için daha narin bir bakımı hak eder. Sentetik deterjan içermeyen temizlik ürünleri doğal bileşenli kumaşların daha nazik yıkanmasını sağlar. Duru Doğal Granül Matik Sabun'un zararlı kimyasallar içermeyen yapısı sayesinde doğal kumaşlardan üretilmiş giysilerinizi, liflerine zarar vermeden temizleyebilirsiniz. Çamaşır makinesi kullanımına uygun ürün, muhteşem kokusuyla kıyafetlerinizin ferah bir tazeliğe kavuşmasını sağlar. Düşük ısıda bile kolayca çözülen formülü sayesinde elde yıkama gerektiren çamaşırlarda bile Duru Granül Matik Sabun'u kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

9. Kot kumaşlar renkli deterjanlarla yıkanabilir

Kıyafetleri uzun süre kullanmanızı sağlayacak ipuçları: Hangi kumaş türü nasıl yıkanır ve kurutulur?

Kot parçalar da kumaş türleri itibariyle özenli bir bakımı hak eder. Kot giysilerinizi yıkarken kullanacağınız deterjanın koyu renkli kıyafetler için uygun olup olmadığından emin olmalısınız. Renk koruması sağlayan özel deterjanlar sayesinde kot giysilerinizin ilk günkü gibi kalmasını sağlayabilirsiniz. Woolite markasının koyu renkli kıyafetler için özel olarak tasarladığı sıvı deterjanını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Makinenizin sıcaklık ayarını giysinizin içerisinde yer alan bileşenlere göre ayarlayabilirsiniz. Ancak kot ürünleri düşük ısıda yıkamaya özen göstermelisiniz.

Ürünü İncele

10. Kurutma işlemlerinde yardımcı ürünler kurtarıcınız olabilir

Kıyafetleri uzun süre kullanmanızı sağlayacak ipuçları: Hangi kumaş türü nasıl yıkanır ve kurutulur?

Çamaşır kurutma işlemi uzun saatler alan ve efor gerektiren bir eylem. Geleneksel yollarla kurutulan çamaşırlar evinizde yer kaplar. Çamaşır kurutma makineleri bu noktada kurtarıcı olabilir. Ancak dantel, suni ipek, yün ve süet kumaşları çamaşır makinesinde kurutmamalısınız. Bu kumaşları hava akışının olduğu, doğrudan güneş görmeyen alanlarda sererek kurutmalısınız. Pamuk, keten, akrilik, ipek ve kadife kumaşları çamaşır makinesinde kurutabilirsiniz. Ancak sürekli kurutma makinesi kullanmak kumaşa zarar verebilir. Betka Yün Kurutma Topları, çamaşırlarınızın kurutma süresini azaltarak daha az enerji harcamanızı sağlar. Yün kurutma toplarını kurutma işlemine başlamadan önce çamaşırların arasına yerleştirerek giysilerin kısa sürede kurumasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca kumaşların kırışmasını önleyerek kolay ütülenmesini sağlarlar.

Ürünü İncele


Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldiHerkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldi
Yeni tehlike: NeoCov! DSÖ'den açıklama geldiYeni tehlike: NeoCov! DSÖ'den açıklama geldi
Facia! Bir anda 13 yaşındaki çocuğun üzerine devrildiFacia! Bir anda 13 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Bu dünyadan bir süre ayrılmak isteyenlere en iyi fantastik kitaplar

Bu dünyadan bir süre ayrılmak isteyenlere en iyi fantastik kitaplar

Geniş paçalı pantolonları kombinlerken dikkat etmeniz gerekenler

Geniş paçalı pantolonları kombinlerken dikkat etmeniz gerekenler

Maskülen şıklık için farklı ortamlara uygun postal kombinleri

Maskülen şıklık için farklı ortamlara uygun postal kombinleri

Dekoratif ve modern bir televizyon köşesi...

Dekoratif ve modern bir televizyon köşesi...

En iyi bağlama ve saz çeşitleri

En iyi bağlama ve saz çeşitleri

Duvarlarında canlı ve uzun ömürlü renkler için en iyi iç cephe boyası çeşitleri

Duvarlarında canlı ve uzun ömürlü renkler için en iyi iç cephe boyası çeşitleri

Tümünü Gör
Duvarlarında canlı ve uzun ömürlü renkler için en iyi iç cephe boyası çeşitleri

Duvarlarında canlı ve uzun ömürlü renkler için en iyi iç cephe boyası çeşitleri

Profesyoneller gibi fotoğraf çekme teknikleri ve gerekli ürünler

Profesyoneller gibi fotoğraf çekme teknikleri ve gerekli ürünler

Diyete başlamayı düşünenlerin aklında bulunması gereken bilgiler, mutfağına alması gereken ürünler

Diyete başlamayı düşünenlerin aklında bulunması gereken bilgiler, mutfağına alması gereken ürünler

Her parçasında şıklık arayanlara farklı yaka kesimlerine sahip kazak modelleri

Her parçasında şıklık arayanlara farklı yaka kesimlerine sahip kazak modelleri

Evinizi adeta düzenli yaşam müzesine çevirecek ürün önerileri

Evinizi adeta düzenli yaşam müzesine çevirecek ürün önerileri

Disko topuna dönmeden; çarpıcı ve ışıl ışıl metalik makyaj tüyoları

Disko topuna dönmeden; çarpıcı ve ışıl ışıl metalik makyaj tüyoları

Tümünü Gör
Disko topuna dönmeden; çarpıcı ve ışıl ışıl metalik makyaj tüyoları

Disko topuna dönmeden; çarpıcı ve ışıl ışıl metalik makyaj tüyoları

Aksiyon, macera ve eğlence dolu en iyi PS4 oyun önerileri!

Aksiyon, macera ve eğlence dolu en iyi PS4 oyun önerileri!

En iyi ortopedik bebek ayakkabıları

En iyi ortopedik bebek ayakkabıları

Ahşap objeleriniz için en iyi ahşap koruyucu çeşitleri

Ahşap objeleriniz için en iyi ahşap koruyucu çeşitleri

Enerji üretmek için en verimli ve en iyi güneş paneli çeşitleri

Enerji üretmek için en verimli ve en iyi güneş paneli çeşitleri

Bilgisayarınızın bakımı için olmazsa olmaz en iyi termal macun çeşitleri

Bilgisayarınızın bakımı için olmazsa olmaz en iyi termal macun çeşitleri

Tümünü Gör

Benzer Ev Yaşam İçerikleri

Duvarlarında canlı ve uzun ömürlü renkler için en iyi iç cephe boyası çeşitleri

Duvarlarında canlı ve uzun ömürlü renkler için en iyi iç cephe boyası çeşitleri

Dekoratif ve modern bir televizyon köşesi...

Dekoratif ve modern bir televizyon köşesi...

Ahşap objeleriniz için en iyi ahşap koruyucu çeşitleri

Ahşap objeleriniz için en iyi ahşap koruyucu çeşitleri

Evinizi adeta düzenli yaşam müzesine çevirecek ürün önerileri

Evinizi adeta düzenli yaşam müzesine çevirecek ürün önerileri

Evinizde ya da balkonunuzda kullanabileceğiniz en iyi çamaşır kurutmalık çeşitleri

Evinizde ya da balkonunuzda kullanabileceğiniz en iyi çamaşır kurutmalık çeşitleri

Evde mis gibi oda kokusu nasıl yapılır?

Evde mis gibi oda kokusu nasıl yapılır?

Tümünü Gör

Diğer Haberler

31 Ocak 2022 Pazartesi hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 31 Ocak - 4 Şubat İstanbul'da hava durumu...

31 Ocak 2022 Pazartesi hava nasıl olacak?

Sosyal medyada ilgi gördü! Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samurları kameralara yakalandı

Kent sakinlerinin ilgi odağı oldu! Gören telefonuna sarıldı

Mehter marşı söyleyen kuş! Sivas'ta onu gören şaşıp kalıyor, yurt dışından bile teklif var

Gören gözlerine inanamıyor! Mehter marşı söylüyor

Çin'de 'mükemmel bir şekilde korunmuş' bir dinozor embriyosu bulundu

Çin'de 'mükemmel bir şekilde korunmuş' bir dinozor embriyosu bulundu

Malatya'dan kan donduran olay! Annesi ile tartışan babasının katili oldu

Kan donduran olay! Babasını tüfekle vurarak öldürdü

Çok ama çok acı! Ankara'da 3 aylık evli olan Şevval ölümüyle kahretti: Soğuktan donmuş, can çekişmiş

3 aylık evli olan Şevval ölümüyle kahretti: Can çekişmiş...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.