Kıyafetleri yırtılınca anladı! Büyük göğüslerinden kurtulduğunu sandı ama...

Sırt ve omuz ağrılarını azaltmak için meme küçültme operasyonu geçiren ABD'li genç kadının göğüslerinintekrar büyümesi şaşkınlık yarattı.

Durumu, sütyenlerinin küçük gelmesinden ve kıyafetlerinin göğüs bölgesindeki dikiş yerlerinin yırtılmasından anlayan Bethanie Lyon, ''Göğüslerim ameliyattan 9 ay sonra tekrar büyüdü'' diyor ve ekliyor:

''İNSANLAR SADECE GÖĞÜSLERİME ODAKLANIYORDU''

Boyutlarından her zaman utandım. İnsanlar sürekli yorum yaptı ve insanların benim hakkımda gördüğü tek şey buydu. Benimle ilişkilendirilen tek şey büyük bir göğsüne sahip olmaktı. Tabii kendimde sıkıntılar yaşıyordum. Dansçı olduğum ve sürekli hareket halinde olduğum için onları taşımak çok güç geliyordu. Tabii bunun yanında sırt ve omuz ağrıları yaşıyordum. Kıyafet almak her zaman sorun olurdu, sevdiğim kıyafete girememek üzücü.

Lyon, ameliyatın risklerini bildiğini ve göğüslerinin tekrar büyüyebileceğinin farkında olduğunu da sözlerine ekledi. Yeniden büyümesinin hipotiroidi ve hormonal değişikliklerden kaynaklanabileceğine inanıyordu.

MEME TEKRAR BÜYÜYEBİLİR

New York City plastik cerrahı Dr. Douglas Steinbrech'e göre meme dokusu küçüldükten sonra tekrar büyüyebilir. Kilo, hamilelik, stres, hastalıktaki değişiklikler ve hormon dengesindeki değişimler vücutta tepkiler yaratabilir.



