HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Kıyafetleri yırtılınca anladı! Büyük göğüslerinden kurtulduğunu sandı ama...

Kıyafetleri yırtılınca anladı! Büyük göğüslerinden kurtulduğunu sandı ama...

03.09.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Los Angeles'ta dansçı olan 24 yaşındaki Bethanie Lyon, büyük göğüslerinden kurtulmak için meme küçültme operasyonu geçirdi. Ancak işlem için 10 bin dolar ödeyen Lyon'un göğüsleri tekrar büyümeye başladı. Lyon göğüslerinin çok büyük olduğunu insanların sadece göğüslerine odaklandığını söylerken, göğüslerinin tekrar büyüdüğünü kıyafetleri yırtılmaya başladıktan sonra anladığını söylüyor.

Kıyafetleri yırtılınca anladı! Büyük göğüslerinden kurtulduğunu sandı ama...

Sırt ve omuz ağrılarını azaltmak için meme küçültme operasyonu geçiren ABD'li genç kadının göğüslerinintekrar büyümesi şaşkınlık yarattı.

Durumu, sütyenlerinin küçük gelmesinden ve kıyafetlerinin göğüs bölgesindeki dikiş yerlerinin yırtılmasından anlayan Bethanie Lyon, ''Göğüslerim ameliyattan 9 ay sonra tekrar büyüdü'' diyor ve ekliyor:

''İNSANLAR SADECE GÖĞÜSLERİME ODAKLANIYORDU''

Boyutlarından her zaman utandım. İnsanlar sürekli yorum yaptı ve insanların benim hakkımda gördüğü tek şey buydu. Benimle ilişkilendirilen tek şey büyük bir göğsüne sahip olmaktı. Tabii kendimde sıkıntılar yaşıyordum. Dansçı olduğum ve sürekli hareket halinde olduğum için onları taşımak çok güç geliyordu. Tabii bunun yanında sırt ve omuz ağrıları yaşıyordum. Kıyafet almak her zaman sorun olurdu, sevdiğim kıyafete girememek üzücü.

Screenshot_3

Lyon, ameliyatın risklerini bildiğini ve göğüslerinin tekrar büyüyebileceğinin farkında olduğunu da sözlerine ekledi. Yeniden büyümesinin hipotiroidi ve hormonal değişikliklerden kaynaklanabileceğine inanıyordu.

MEME TEKRAR BÜYÜYEBİLİR

New York City plastik cerrahı Dr. Douglas Steinbrech'e göre meme dokusu küçüldükten sonra tekrar büyüyebilir. Kilo, hamilelik, stres, hastalıktaki değişiklikler ve hormon dengesindeki değişimler vücutta tepkiler yaratabilir.

Screenshot_4


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kâbusu yaşıyorlar! Böylesi ilk kez 1 Eylül'de olduKâbusu yaşıyorlar! Böylesi ilk kez 1 Eylül'de oldu
İğne ipliğe döndü: Hasta olması çok muhtemelİğne ipliğe döndü: Hasta olması çok muhtemel
Bu kadarına da pes! Ekmek poşetiyle böyle çaldıBu kadarına da pes! Ekmek poşetiyle böyle çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

2 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

2 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Acun Ilıcalı teklifi yaptı! O Ses Türkiye’ye bomba transfer

Acun Ilıcalı teklifi yaptı! O Ses Türkiye’ye bomba transfer

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu müthiş bir artış

Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu müthiş bir artış

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı

3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı

Çağrılar sonrası flaş 'af' iddiası!

Çağrılar sonrası flaş 'af' iddiası!

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.