KADIN

Kıyafetlerin içinde yer alan semboller ne anlama geliyor?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
PRATİK BİLGİLER HABERLERİ  | 13.06.2019 14:05 | Son Güncelleme

Kıyafetlerinizin içinde yer alan etiketlerdeki yıkama talimatlarının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? 'Hayır bilmiyorum' diyorsanız size bu sembollerin ne anlama geldiğini açıklıyoruz artık ne yapmanız gerektiğini bileceksiniz.

Kıyafetlerin içinde yer alan semboller ne anlama geliyor?

İlk olarak, biraz tarih. 1950'lerin sonunda, tekstil bakım etiketlemesi için bir Avrupa derneği kuruldu. Bu nedenle, özellikle Avrupa'da çamaşır sembolleri benzer veya aynıdır. Dünya çapındaki pazarlarda semboller uluslararası hale gelmiştir. Ancak, tam olarak ne anlama geldikleri konusunda hala bir kafa karışıklığı var. Endişeye gerek yok, işte açıklıyoruz.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

  • Bu sembol, giysi parçasını çamaşır makinenizde yıkayabileceğiniz anlamına gelir.

1

Kovadaki sayı maksimum sıcaklık anlamına gelir. Küçülebileceği veya rengini kaybedebileceğinden daha sıcak yıkamayın.

2

Kovanın altındaki çizgi, yavaş bir sıkma döngüsü kullanmanız gerektiği anlamına gelir. Öğe muhtemelen hassastır ve hızlı bir döngüye dayanamaz. Çamaşır makinenizdeki programın yavaş olduğundan emin olun!

3

Kovadaki el, kıyafetleri yalnızca manuel olarak yıkayabileceğiniz veya çamaşır makineniz bu özelliğe sahipse makinenizdeki el yıkama ayarında kullanabileceğiniz anlamına gelir.

4

Kovadaki çarpı ise, giysi parçasını yıkayamayacağınız anlamına gelir. Kuru temizleme yaptırabilirsiniz.

5

KURUTUCU

6

Bu sembol, kıyafetlerinizi kurutucuda normal bir sıkma döngüsünde kurutabileceğiniz anlamına gelir.

7

Sadece bir noktaya sahip olan bu sembol, kurutucuya koyabileceğiniz, ancak düşük ısıda tutabileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca, programın kısa olduğundan emin olun!

8

Üzerindeki işaretten de anlaşılacağı gibi öğeyi kurutucuya koyamayacağınız anlamına gelir. Çamaşır ipinde kurumaya bırakın.

ÜTÜLEME

9

Ütüdeki bir nokta, öğeyi ütüleyebileceğiniz anlamına gelir, ancak ayarlar 110 santigrat dereceden daha sıcak olamaz.

10

İki nokta, maksimum sıcaklığın 150 santigrat derece olduğu anlamına gelir.

11

Üç nokta, maksimum 200 derece Santigrat sıcaklığını gösterir.

ÇAMAŞIR SUYU

12

"CI" veya "CL" harflerini içeren bir üçgen, öğeyi çamaşır suyu ile ağartabileceğiniz anlamnına gelir.

13

Üzerinde çarpı işareti bulunan bir üçgen ağartıcıdan uzak durmanız gerektiği anlamına gelir!


PARTNERBöylesi daha önce görülmemişti! Vücut pozitifliğini artırmak için...Böylesi daha önce görülmemişti! Vücut pozitifliğini artırmak için...
Sakın çöpe atmayın! Bakın ne işe yarıyorlar?Sakın çöpe atmayın! Bakın ne işe yarıyorlar?
Hiç panik yapmayın meğer çıkarmak çok kolaymış!Hiç panik yapmayın meğer çıkarmak çok kolaymış!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kıyafet yıkama talimatı kıyafet etiket

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Hamilelik pozu: Bugün ilk defa birlikte yüzdük

Hamilelik pozu: Bugün ilk defa birlikte yüzdük

Gelinlerine mektup yazdı, okuyanlar gözyaşlarını tutamadı

Gelinlerine mektup yazdı, okuyanlar gözyaşlarını tutamadı

Gözden kaçan an! Kimse buna dikkat etmiyor

Gözden kaçan an! Kimse buna dikkat etmiyor

Varis tetikliyor! Her 3 kadından biri gizli PKS

Varis tetikliyor! Her 3 kadından biri gizli PKS

Cinsel kimliğin gelişmesini bile etkiliyor!

Cinsel kimliğin gelişmesini bile etkiliyor!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Halınızı pırıl pırıl yapmak için bunu deneyin

Halınızı pırıl pırıl yapmak için bunu deneyin

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çamaşır suyuna son! Sararmış çamaşırları bu şekilde beyazlatabilirsiniz

Çamaşır suyuna son! Sararmış çamaşırları bu şekilde beyazlatabilirsiniz

Gözünüzde büyütmeyin! İşte cam silmenin en pratik 7 yolu

Gözünüzde büyütmeyin! İşte cam silmenin en pratik 7 yolu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bulaşık makinenize limon dilimi koyduğunuzda bakın neler oluyor?

Sakın çöpe atmayın! Bakın ne işe yarıyorlar?

Her şeyin bir çözümü mutlaka var! İşte her kadının işine yarayacak püf noktaları

Hiç panik yapmayın meğer çıkarmak çok kolaymış!

Güvenli adımlar! Festival sezonu için ayakkabı kondomu üretildi bakın neden?

Bunun için prezervatif üretildi, bakın neden?

Bu zamana kadar hep başka amaçla kullandık! Artık paradan ve zamandan tasarruf edeceksiniz

Yerinin sadece mutfak olduğunu düşünüyorduk ama...

Yatağa karbonat dökün ve olacaklara hazır olun

Yatağa karbonat dökün ve olacaklara hazır olun

Ona hiç kimse karşı koyamıyor! İşte kahvenin farklı kullanım alanları

Bu kez içmek dışında her şeyi yapıyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.