Kıyafetlerini havaya göre değil, derse göre giyiyor

Erhan Gözüyukarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimde feda edilebilecek hiçbir fert ve bireyin olmadığını söyledi.

Öğrencileriyle bağlama eşliğinde türkü seslendirerek dersleri daha da eğlenceli hale getiren Gözüyukarı, sıra dışı görüntüsüyle meslektaşlarına örnek oluyor.

İşleyeceği konuya göre sınıfta öğrencilerine canlandırma da yaptıran Gözüyukarı, bu sayede öğrencilerinin işledikleri konuyu unutmamasını hedefliyor.

Sait Faik Abasıyanık Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Erhan Gözüyukarı, öğrencilerine öğrettiği bilgilerin daha kalıcı hale gelmesini sağlamak amacıyla derslere Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ertuğrul Gazi, Aşık Veysel'in kıyafetlerinin benzerini, bazen de semazen ve seymen gibi giyinerek geliyor.

ONUR ORHAN - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde görev yapan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Erhan Gözüyukarı, kıyafetini hava durumuna göre değil, derste işleyeceği konuya göre seçiyor.

Bu anlayışla 16 yıldır çeşitli illerde görevini sürdürdüğünü anlatan Gözüyukarı, "Öğrencinin kalbine giremediğiniz zaman beynine kesinlikle giremiyorsunuz. Özellikle çağımızda teknoloji o kadar hızlı ilerledi ki çocuklar gerçekten birçok uyarana maruz kalmakta. Farklı etkinliklerle çocukların 5 duyusuna da hitap edebilmeyi istiyoruz. Yoksa düz anlatım yöntemiyle belki birkaç öğrenciye hitap edebilirsiniz ama elimizden geldiğince farklı etkinliklerle bütün öğrencilerimize ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Gözüyukarı, her konunun içeriğine göre değişik kıyafetlerle sınıfa girdiğini aktararak, bunun çocukları da kendisini de mutlu ettiğini, mesleğe başladığı ilk günkü heyecanın hiç bitmediğini dile getirdi.

Derse girdiğinde bütün öğrencilerin çok sevindiğini, alkış tuttuğunu vurgulayan Gözüyukarı, bu mutluluğun ders boyunca devam ettiğini kaydetti.

Gözüyukarı, öğrencilerinin "Hocam, ders hiç bitmesin, teneffüse dahi çıkmayalım." dediğini aktardı.

- "Çocuklar o dönemin unsurlarını yaşayarak görebiliyor"