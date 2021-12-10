Kıyafetlerinin kırışıklıklarından kurtulmak isteyenler için en iyi buhar kazanlı ütü modelleri

Kazanlı ütüler; çalışma performansı, taban materyali ve buhar gücü gibi bazı noktalarda normal ütülere göre çok daha üstün özelliklere sahip. Ortak amaç kıyafetlerin kırışıklıklarını ortadan kaldırmak olsa da elde edilen sonuç kesinlikle farklı. Eğer düzenli bir şekilde ütü yapıyorsanız mutlaka kazanlı bir ütü satın almalısınız. Elbette bu aşamada aklınıza "Hangi kazanlı ütüyü almalıyım? Hangi buhar kazanlı ütü daha iyi?" gibi sorular gelebilir. Sizin için listelediğimiz en iyi buhar kazanlı ütü modellerine göz atarak sorunuzun cevabını bulabilirsiniz.

Buhar kazanlı ütü alırken nelere dikkat etmeli?

Kazanlı ütü alırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, buhar gücü. Burada iki farklı durum söz konusu: Ütünün püskürtme esnasında çıkardığı sabit buhar gücü ve anlık olarak değişen şok buhar gücü. Kazanlı ütülerde şok buhar gücü en az 90-150 g/dk ile başlayıp daha yüksek değerlere kadar çıkar. Bu özellik, her modelde farklılık gösterir. Kazanlı ütülerin özelliklerini incelerken bar bilgisi de aklınıza takılabilir. Bar değeri, kazanlı ütünün buharı ne kadar güçle (basınçla) uyguladığı hakkında bilgi verir. Peki, buhar kazanlı ütü kaç bar olmalı? Harika sonuçlar elde etmek için bar değeri 5,5 ve üzerinde olan kazanlı ütüleri tercih etmenizi öneririz.

1. Philips PerfectCare Buhar Kazanlı Ütü ile kıyafetleri yakma riski sıfır!

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Telefon görüşmesine dalıp ütüyü kıyafetinizin üzerinde unuttuğunuz ve giysilerinizi yaktığınız oldu mu? Öyleyse Philips Buhar Kazanlı Ütü ile bu sorunu çözebilirsiniz. Philips Kazanlı Ütü, tabanı üzerinde 2 dakikadan fazla hareketsiz kalırsa otomatik kapanma özelliğini devreye sokar. Dik konumda ise 8 dakika hareketsizlikten sonra kapanır. OptimalTemp teknolojisi sayesinde ipekten kotona tüm kumaş türlerini gönül rahatlığıyla ütüleyebilirsiniz. Kırışıklıkları giderme konusunda oldukça başarılı olan ürünün şok buhar gücü, dakikada maksimum 600 g'a kadar buhar püskürtme özelliğine sahip. Ütünün hareketine göre buhar miktarını arttıran DynamiQ sensörü ise daha etkili bir sonuç almanızı sağlar. Ayrıca otomatik buhar modunun yanında diğer seçenekleri de kullanabilirsiniz.

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2. Tefal Pro Express Buhar Kazanlı Ütü’den üstün performans

Tefal Pro Kazanlı Ütü’nün yüksek buhar gücüyle sergilediği üstün performans, kullananlardan tam not alıyor. Yüksek basınçlı kazan teknolojisiyle donatılan ütünün 7,6’lık bar değeri, mükemmel sonuçlar almanızı sağlıyor. Yoğun buhar miktarı dakikada max 550 g, sabit buhar çıkışı ise 140 g olarak gerçekleşiyor. Bu sayede kısa sürede en uğraştırıcı kırışıklıkların bile üstesinden gelmenize imkan tanıyor. Yanma riskini ortadan kaldıran Tefal Pro Kazanlı Ütü, tüm kıyafetlerinizi endişelenmeden ütülemenize olanak sağlıyor. Özel çift koruma sistemi sayesinde ütüleme esnasında ortaya çıkan leke sorununu çözüyor. 1,8 litrelik su haznesi, yerinden kolayca çıkarılıp doldurulabiliyor.

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3. Parasını sonuna kadar hak eden bir buhar kazanlı ütü

Buhar kazanlı ütülerin fiyatları normal ütülere göre daha pahalı. Ancak kaliteli ve dayanıklı bir buhar kazanlı ütüye yatırım yapmak, uzun vadede bütçenize katkı sağlar. Bizim bu noktada size önerimiz ise Polti Buhar Kazanlı Ütü. Bu ürün, kireç nedeniyle oluşabilecek hasarı önleyen özel bir kazana sahip. Böylece ütüyü kireçlenme derdi olmadan uzun yıllar kullanabilirsiniz. 360° akışkan eğri taban teknolojisi sayesinde kıyafetlerinizin her noktasına ulaşabilir, onları kolayca ütüleyebilirsiniz. Ayrıca otomatik buhar çıkışı için Buhar Pulse modunu aktifleştirerek işinizi hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz.

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4. Outdoor kıyafetlerinizi de ütülemek için

Su geçirmez özellikli outdoor kıyafetler, sentetik yapısı nedeniyle ütülenmeye elverişli değil. Ancak Electrolux Buhar Kazanlı Ütü ile bu kıyafetleri ütülemek mümkün. Su geçirmez kıyafetler için geliştirilen ön ayarlı outdoor programıyla bu giysilerin kumaş yapısına zarar vermeden ütü yapabilirsiniz. Ayrıca outdoor programının yanı sıra diğer modları sayesinde keten, pamuk ve yün kumaştan oluşan kıyafetlerinizi zahmete girmeden ütüleyebilirsiniz. Hazne kapasitesi 1200 ml olan ütünün buhar basıncı 7,5 bar değerine sahip. Sabit buhar oranı dakikada 130 g iken yoğun buhar püskürtme miktarı ise 460 g.

Electrolux Buhar Kazanlı Ütü’nün yüksek buhar gücüyle tanışmak için bu linke tıklayabilirsiniz.

5. Tam çeyizlik: Fakir Buhar Kazanlı Ütü

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Çeyizinize uygun bir buhar kazanlı ütü arayışında mısınız? Öyleyse Fakir Raphael Plus ile tanışmalısınız. Nano-teknolojisiyle donatılan taban, kıyafetlerin üzerinde rahat bir şekilde ilerler. Böylece keyifli bir ütü deneyimi yaşatır. Basınç gücü 6 bar olan ürün, dakikada 200 g buhar çıkışı yapar. Ütünün kumaş türüne göre değişiklik gösteren buhar ayarı mevcut. Bu özellik, termostat ayarıyla sağlanır. Ayrıca ürünün dikey buhar özelliğiyle perdelerinizin de kırışıklıklarını giderebilirsiniz. Zahmetsizce ütü yapmayı garantileyen Fakir Buhar Kazanlı Ütü'yü temizleme özelliği sayesinde tek bir tuşla kirlerinden arındırabilirsiniz.

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6. Kırışıklıkları gidermenin ötesinde

Buhar kazanlı ütüler, kırışıklıkları giderme konusunda son derece başarılı. Ancak Zelmer Buhar Kazanlı Ütü, çok daha fazlasına sahip. Health programı sayesinde virüs ve bakterilerin %99,99'unu ortadan kaldırır. Böylece kıyafetlerinizde üstün bir hijyen sağlar. Basınç gücü 8 barlık değere sahip olan ütü, 700 g şok buhar gücüyle en zorlu kırışıklıkları bile düzeltir. Ayrıca SmartCare teknolojisiyle tüm kumaş çeşitlerinde ideal sıcaklığı ayarlar. Yüksek performansının yanında kireç giderme özelliğiyle uzun süreli bir kullanım vadeder.

Hazne kapasitesi 1,4 litre olan buhar kazanlı ütüye bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

7. Bütçe dostu bir buhar kazanlı ütü

Bütçenize uygun bir buhar kazanlı ütü tavsiyesi için bize kulak vermenizi öneririz. Russell Hobbs Buhar Kazanlı Ütü, benzerleri arasında uygun fiyatla satışa sunulan bir ürün. Aynı zamanda fiyatına göre iyi bir performans sergilediğini de belirtelim. Basınç gücü 4,5 bar olan buhar kazanlı ütüyle dakikada 90 g buhar miktarı elde edebilirsiniz. 2600 watt çalışma gücüyle sadece bir dakika içinde ısınarak ütüleme için hazır duruma gelir. Bunu termostat ışığına bakarak anlayabilirsiniz. Bu modelin en güzel yanlarından biri de hafif bir tasarıma sahip olması. Böylece bileğiniz ütü sırasında fazla yüke maruz kalmaz ve işinizi keyifle tamamlayabilirsiniz.

Russell Hobbs Buhar Kazanlı Ütü’nün diğer detaylarına ulaşmak için buraya tıklayın.

8. Çevreye duyarlı: Altus Buhar Kazanlı Ütü

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Doğamızın geleceğini korumak için tercihinizi çevre dostu ürünlerden yana kullanabilirsiniz. Bu yönüyle dikkat çeken Altus Buhar Kazanlı Ütü’ye siz de bir şans verebilirsiniz. Düşük enerji tüketimi sağlayan eko modu, hem bütçenizi hem doğayı korur. Tabanda bulunan aktif buhar delikleri, geniş bir alana etki eder ve böylece sonuçtan memnun kalmanızı sağlar. Peki, Altus Buhar Kazanlı Ütü nasıl kullanılır? Bu sorunun cevabı son derece basit. Hızlı ısınma özelliği bulunan ütü, fişe takıldıktan kısa bir süre sonra hazır hale gelir. Akıllı modu sayesinde kumaş türüne göre gerekli ayarlamaları otomatik olarak yapar.

6 bar basınç gücünde sabit 110 g/dk buhar çıkışı sağlayan bu ütüyü satın almak için linke göz atabilirsiniz.

9. Hem şık hem kullanışlı

İşlevselliğinin yanında şık görünümüyle de ilgi çeken Vestel Buhar Kazanlı Ütü ile karşınızdayız. Kehribar-siyah renkli tasarımıyla harika bir uyum yakalayan bu modeli beğeneceğinizden eminiz. 8 bar basınç gücündeki ürün, dakikada 130 g buhar çıkışıyla kıyafetlerinizi pürüzsüz yapar. Üstelik V-Mod özelliğiyle tek ayarda kumaş ayrımı olmadan tüm kıyafetlerinizi ütüler. Ayrıca bu modla daha az enerji harcar ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Ütüleme esnasında hazne boşalırsa cihazı kapatmanıza gerek yok. Çalışırken bile ürüne su ekleyebilirsiniz. Yan veya dikey konumda hareketsiz kalan Vestel Buhar Kazanlı Ütü, otomatik kapanma teknolojisiyle çalışma sürecini durdurur.

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10. Philips Buhar Kazanlı Ütü’yü elinizden bırakamayacaksınız...

En iyi buhar kazanlı ütü markalarından biri olan Philips, bu modelinin yüksek basınç gücüyle ütüleme işini keyifli hale getirir. Basınç değeri 8 bar olan ütünün şok buhar gücü, maksimum 600 g’a kadar çıkar. Bu ürünü ipek, kaşmir veya yün kumaş türlerinin hepsinde güvenle tercih edebilirsiniz. Çünkü sıfır yanma riskiyle tüm endişeleri ortadan kaldırır. Güçlü performansının yanında ultra hafif bir tasarıma sahip olan ütü, ergonomik bir kullanım sağlar. Cihazın 1,8 litrelik su depolama hacmi sayesinde kesintisiz bir ütü deneyimi yaşayabilirsiniz. Gerektiğinde hazneyi çıkarıp su eklemesi yapabilirsiniz. Güvenli taşıma kilidi sayesinde Philips Buhar Kazanlı Ütü'yü güvenle taşıyarak dilediğiniz yerde kıyafetlerinizi ütüleyebilirsiniz.

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11. Arçelik Buhar Kazanlı Ütü ile kıyafetleriniz güvende

Yüksek sıcaklık ve güçlü buhar, kıyafetlerinize direkt temas ettiğinde kumaşa zarar verebiliyor. Bu risk düşünülerek tasarlanan Cross Steam özel taban teknolojili Arçelik Buhar Kazanlı Ütü, benzerlerinden bir adım öne çıkıyor. Ütünün buharı, tabanda bulunan buhar delikleri çapraz biçimde yerleştirildiği için kıyafet üzerine doğrudan ulaşmıyor. Bu sayede parlama ve yapışma gibi farklı sorunları da ortadan kaldırıyor. Kullanışlı bir özellik olan Eko Smart Mod, farklı kumaş türleri için sıcaklık ve buhar ayarını otomatik olarak yapıyor. Sürekli buhar gücü dakikada 110 g’a kadar çıkış sağlıyor. Böylece verimli bir sonuç elde etmek mümkün oluyor.

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12. Ultra kaygan seramik tabanlı bir ütüye ne dersiniz?



Kazanlı ütü satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar, buhar miktarı ve basınç gücü olarak karşımıza çıkıyor. Ancak taban materyali de incelenmesi gereken diğer özellikler arasında bulunuyor. Seramik bir tabana sahip Arzum Kazanlı Ütü, ultra kaygan yapısı sayesinde kumaş üzerinde rahat bir şekilde ilerliyor. Çizilmeye karşı dayanıklı olan ürün, kumaş üzerinde herhangi bir parlama yapmıyor. Aynı zamanda Turbo Boost teknolojisiyle inatçı kırışıklıkları etkili bir şekilde gideriyor. Ütünün dijital ekranı; kireç temizleme, azalan su miktarı ve otomatik kapanma gibi uyarıları takip etmenize imkan tanıyor. Hızlı ısınma özelliği sayesinde bir dakika içinde kullanıma hazır hale geliyor.

Dikey ütüleme seçeneği sunan Arzum Buhar Kazanlı Ütü'yü buradan inceleyebilirsiniz.

