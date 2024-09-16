Kıyamet balığı nedir? Kıyamet balığı nerede görüldü?

Japon mitolojisinde 'deniz tanrısının habercisi' olarak tanımlanan Kıyamet Balığı, büyük depremler öncesinde sığ sularda belirmesiyle ünlüdür. 2024'ün Nisan ayında Tayvan'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki Hualien Depremi'nden tam 30 gün önce kıyıya vurduğu iddia edilen bu balık, dikkatleri yeniden üzerine çekmiştir. İddiaya göre Tayvan’da bu derin deniz canlısının kıyıya vurmasının ardından büyük bir sarsıntı yaşanması, Kıyamet Balığı'nın depremleri gerçekten önceden haber verip vermediğine dair eski efsaneleri ve modern bilimsel görüşleri yeniden sorgulatmıştır.

Kıyamet balığı nedir?

"Kıyamet balığı ne demek?" diye sorulduğunda, bazı kültürlerde deprem habercisi olduğuna inanılan Kıyamet Balığı, son derece nadir rastlanan bir türdür. 2011’de Japonya’nın Fukushima bölgesinde meydana gelen büyük depremden önce de bu balığın kıyıya vurduğu rapor edilmiştir. Kürek balığı olarak da adlandırılan bu tür, kemikli balıklar arasında en büyük olanıdır ve yılan balığına benzer bir görünüme sahiptir.

Japon efsanelerine göre, Kıyamet Balığı’nın kıyıya vurması, depremin veya kıyametin yaklaştığının işareti olarak görülür. Okyanusun derinliklerinde, genellikle 300 ila 1000 metre arasında dikey olarak yüzen bu balıklar, Batı Pasifik'te yaşar ve bu nedenle görünmeleri oldukça nadirdir. Efsaneler ve mitolojilerde sıklıkla ilham kaynağı olan bu balık, hem görkemi hem de nadirliği ile dikkat çeker.

Kıyamet balığı özellikleri nelerdir?

Kıyamet Balığı, bilimsel adıyla Manta birostris veya Manta alfredi, geniş ve yassı vücut yapısıyla dikkat çeken etkileyici bir deniz canlısıdır. Genellikle 3 ila 7 metre genişliğinde olan bu balık, en büyük örneklerinde 9 metreye kadar genişleyebilir ve 1 ila 2 ton ağırlığa ulaşabilir. Renkleri genellikle gri, mavi veya siyah tonlarda olup, bazen beyaz noktalar veya desenler taşır. Tropikal ve subtropikal okyanuslarda, genellikle 300 ila 1000 metre derinliklerde yaşar, ancak bazen yüzeyin yakınlarına da çıkar. Kürek balıkları hem bilimsel hem de kültürel açıdan büyük bir ilgi uyandırırken, Japon mitolojisindeki Kıyamet Balığı ile de özel bir anlam taşır.

Kıyamet balığı nerede görüldü?

Japon mitolojisinde 'deniz tanrısının habercisi' olarak kabul edilen Kıyamet Balığı, büyük depremlerden önce sığ sularda görüldüğüne dair haber ve inanışlarla tanınır.

İddiaya göre 2024 yılının Nisan ayında Tayvan’da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki Hualien Depremi'nden tam 30 gün önce kıyıya vuran bu etkileyici balık, zaman zaman tekrar ilgi odağı hâline gelmektedir. Tayvan’da derin denizlerden kıyıya vuran bu nadir canlıdan kısa bir süre sonra büyük bir sarsıntı yaşanması, Kıyamet Balığı’nın gerçekten de depremleri önceden haber verip vermediği sorusunu yeniden gündeme getirmektedir. Bu olay, eski mitolojik inançların modern bilimle nasıl örtüştüğünü sorgulayanları ise yeniden harekete geçirmiştir.