Kıyamet tarihi Son Akşam Yemeği tablosunda gizliymiş! Eğer doğruysa...

Son Akşam Yemeği tablosunda Hz. İsa'nın havarilerle beraber son yemeğini yemesi konu alınıyor. Ancak bazı araştırmacılara göre Hz. İsa'nın havarilerden birinin ona ihanet edeceğini söylediği tablo bu kadar bilgiyle kısıtlı değil. Öyle ki bir Vatikanlı araştırmacıya göre tabloda kıyametin kopacağı tarih de açıklanıyor. İşte dünyada tartışma yaratan o detaylar...

Leonardo da Vinci'nin kıyamet tahmini ortaya çıktı

İtalya'da Rönesans döneminde yaşayan hazerfen Leonardo da Vinci'nin kıyamet tahmini ortaya çıktı.

15 Nisan 1452'de dünyaya gelen Leonardo di ser Piero da Vinci, İtalya'da Rönesans döneminde yaşamın hazerfen ve ressam olarak tanınıyor.

Leonardo da Vinci Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği gibi ünlü eserlerin yaratıcısı.

Günümüzde Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Mona Lisa tablosunun değerinin 700 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyor.

Son yıllarda Da Vinci'nin bir diğer dikkat çeken eseri ise Son Akşam Yemeği tablosu. Son Akşam Yemeği tablosunda Hz. İsa'nın havarileri ile beraber son yemeğini yemesi konu alınıyor.

Son Akşam Yemeği kopyası en çok yapılan dini tablo olarak biliniyor.

Tabloyu inceleyen uzmanlar, tablonun bazı noktalarında kripto mesajlar olduğunu söylüyor.

Tablodaki anların bahsedildiği Yuhanna İncil'inin 13:21 ayetinde "İsa bunları söyledikten sonra yüreğinde büyük bir sıkıntı duydu. Şakirtlerine açıkça, “Size şunu söyleyeyim, sizlerden biri bana ihanet edecek” dedi." diye buyurur.

Tabloda havariler Hz. İsa'ya yaklaşır ve havarilerden birinin ona ihanet edeceğini söyler.

Fakat tablo üzerinde yapılan yeni bir analiz resimde daha kötü bir mesajın bulunduğunu gösteriyor.

Bu mesaj dünyanın sona ereceği tarih olarak niteleniyor.

Vatikanlı araştırmacı Sabrina Sforza Galitzia tarafından ortaya çıkarılan mesajda kıyametin 1 Kasım 4006'da kopacağı bilgisi yer alıyor.

Sabrina Sforza Galitzia'ın araştırması tabloda 21 Mart 4006'da dünyanın büyük bir sel tufanı ile karşı karşıya kalacağı ve 1 Kasım 4006'da kıyametin kopacağını gösteriyor.