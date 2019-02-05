HABER

Kıyamet tarihi Son Akşam Yemeği tablosunda gizliymiş! Eğer doğruysa...

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 09:01 | Son Güncelleme

Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği tablolarıyla ismini duymaya alışkın olduğumuz Leonardo da Vinci'nin çalışmaları hala tartışma yaratmaya devam ediyor. Yıllardır sırrı çözülmeye çalışılan tablonun İncil'de de yer alan anları tasvir ettiği söyleniyor.

Son Akşam Yemeği tablosunda Hz. İsa'nın havarilerle beraber son yemeğini yemesi konu alınıyor. Ancak bazı araştırmacılara göre Hz. İsa'nın havarilerden birinin ona ihanet edeceğini söylediği tablo bu kadar bilgiyle kısıtlı değil. Öyle ki bir Vatikanlı araştırmacıya göre tabloda kıyametin kopacağı tarih de açıklanıyor. İşte dünyada tartışma yaratan o detaylar...

Leonardo da Vinci'nin kıyamet tahmini ortaya çıktı

İtalya'da Rönesans döneminde yaşayan hazerfen Leonardo da Vinci'nin kıyamet tahmini ortaya çıktı.
15 Nisan 1452'de dünyaya gelen Leonardo di ser Piero da Vinci, İtalya'da Rönesans döneminde yaşamın hazerfen ve ressam olarak tanınıyor.
Leonardo da Vinci Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği gibi ünlü eserlerin yaratıcısı.
Günümüzde Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Mona Lisa tablosunun değerinin 700 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyor.
Son yıllarda Da Vinci'nin bir diğer dikkat çeken eseri ise Son Akşam Yemeği tablosu. Son Akşam Yemeği tablosunda Hz. İsa'nın havarileri ile beraber son yemeğini yemesi konu alınıyor.
Son Akşam Yemeği kopyası en çok yapılan dini tablo olarak biliniyor.
Tabloyu inceleyen uzmanlar, tablonun bazı noktalarında kripto mesajlar olduğunu söylüyor.
Tablodaki anların bahsedildiği Yuhanna İncil'inin 13:21 ayetinde "İsa bunları söyledikten sonra yüreğinde büyük bir sıkıntı duydu. Şakirtlerine açıkça, “Size şunu söyleyeyim, sizlerden biri bana ihanet edecek” dedi." diye buyurur.
Tabloda havariler Hz. İsa'ya yaklaşır ve havarilerden birinin ona ihanet edeceğini söyler.
Fakat tablo üzerinde yapılan yeni bir analiz resimde daha kötü bir mesajın bulunduğunu gösteriyor.
Bu mesaj dünyanın sona ereceği tarih olarak niteleniyor.
Vatikanlı araştırmacı Sabrina Sforza Galitzia tarafından ortaya çıkarılan mesajda kıyametin 1 Kasım 4006'da kopacağı bilgisi yer alıyor.
Sabrina Sforza Galitzia'ın araştırması tabloda 21 Mart 4006'da dünyanın büyük bir sel tufanı ile karşı karşıya kalacağı ve 1 Kasım 4006'da kıyametin kopacağını gösteriyor.
Sabrina Sforza Galitzia araştırmasının sonucunda elde ettiği verileri önümüzdeki günlerde bir belgesel olarak yayınlamayı planlıyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Leonardo da Vinci Kıyamet Son Akşam Yemeği tablosu tablo

En Çok Okunan Haberler

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Artık kesinleşti! Erdoğan'dan flaş atama!

Artık kesinleşti! Erdoğan'dan flaş atama!

Pazar yerini kana buladılar! Çok sayıda gözaltı var!

Pazar yerini kana buladılar! Çok sayıda gözaltı var!

Evlerine kadar takip edip, baba ve oğluna kurşun yağdırdılar

Evlerine kadar takip edip, baba ve oğluna kurşun yağdırdılar

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Valilik açıkladı! 2 ilçede sokağa çıkma yasağı

Hatay'da korkunç kaza! Hemen önlem aldılar

Hatay'da korkunç kaza! Faciadan dönüldü

Seyir halindeki halk otobüsü kül oldu

Seyir halindeki halk otobüsü kül oldu

Günlük burç yorumları 5 Şubat Salı (Şubat ayı burç yorumları)

Günlük burç yorumları 5 Şubat Salı (Şubat ayı burç yorumları)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.