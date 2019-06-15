Denizlerde gırgır ve trol balıkçılarına av yasağının 15 Nisan'da başlaması ile Karadeniz'e açılan kıyı balıkçıları, umduğunu bulamadı.

Akçakoca Limanı'ndan sabah saatlerinde "Vira Bismillah" diyerek denize açılan kıyı balıkçıları, az sayıda balıkla limana dönüyor. Bazı balıkçılar, avın az olmasından dolayı teknelerini limandaki güvenli bölgelere alarak boya ve tamir işi yapıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz'de balığın son zamanlarda iyice azaldığını söyledi.

Kıyı balıkçılığında yeterli avlanma olmadığını belirten Karakaş, şöyle konuştu:

"Barbun ve istavrit balığı genel anlamda açığa gitmeye başladı, çinekop balığı da kayboldu. Kıyı avcılığı da yavaş yavaş bitmeye başladı. Bundan sonra balık durumu daha iyiye gitmeyecektir. Ayın 15'inden sonra kalkan yasağı kalkıyor. Az sayıda kalkan balığı gelmeye başlar ama tatmin edici durum da olmaz."

Fiyatların balık azlığı nedeniyle yüksek olduğunu aktaran Karakaş, "Balık fiyatları da şu anda yüksek. Barbun, istavrit, mezgit ve iskorpit balıkları bir müddet daha tezgahlarımızda satışa sunulacaktır, bir müddet daha da avcılığına devam edilecektir ama bol miktarda olmayacaktır." dedi.

- Hazırlık başlayacak

Karakaş, balıkçıların 1 Eylül'e kadar genel işlerini yapacağını vurgulayarak, "Balıkçılarımız bir kısmı ek kazanç olarak salyangoz avcılığı yapıyor. Diğer balıkçılar hazırlık, bakım, ağ tamiri işleri ile uğraşıyor. Çokta fazla bir zaman kalmadı, iki aylık bir süre var. Balıkçılar, yeni ağ yapımı ve ağ tamiri yapmak için hazırlık yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

