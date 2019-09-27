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Kıyı balıkçılarının kredi borçlarına erteleme talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 12:34 | Son Güncelleme

ORDU Kumbaşı Balıkçı Barınağı Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, 1 Eylül'de girilen av sezonunun, balıkçıların beklediği gibi başlamadığını belirterek, "Kıyı balıkçılarımız gerçekten mağdur durumda.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU Kumbaşı Balıkçı Barınağı Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, 1 Eylül'de girilen av sezonunun, balıkçıların beklediği gibi başlamadığını belirterek, "Kıyı balıkçılarımız gerçekten mağdur durumda. Kredi borçlarının 1 yıl ertelenmesini istiyoruz" dedi.

Karadeniz'de, 1 Eylül'de 'Vira bismillah' diyen balıkçılar, ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Geçen yıl sezona palamut bereketiyle başlayan balıkçılar, bu sezon henüz umduğunu bulamadı. Kumbaşı Balıkçı Barınağı Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, yeni sezonun kötü başladığını belirterek, özellikle kıyı balıkçılarına devlet tarafından destek sağlanmasını ve kredi borçlarının 1 yıl ertelenmesini istediklerini söyledi. Aydemir, balıkçılık sektörü için banka kredilerinin önemli olduğunu; ancak 150- 200 bin liralık kayıkları olan balıkçıların kredi kullanmada güçlük çektiğini belirtti. Kıyı balıkçılarının mevcut kredi borçlarını ödemede zorlandığını belirten Aydemir, "Maalesef bu sene sezon istediğimiz gibi olmadı, kötü gidiyor. Balıkçılarımız mağdur oldu; çektikleri krediler, ödemeleri var. Devletin buna yardımcı olmasını veya kredilerin 1 yıl ertelenmesini istiyoruz. Kıyı balıkçılarımız bankalarda kredi konusunda sıkıntı yaşıyor. Balıkçılarımız bankalara müracaat ettiklerinde kendilerinden tapu isteniyor. Balıkçılarımızın 150- 200 bin liralık kayıkları var ama yeterli gelmiyor. Arkadaşlarımızın çoğu geri dönüyor, kredi alamıyor. Balıkçılarımızın bu sektörü sürdürebilmesi için krediye ihtiyaçları oluyor. Kesinlikle kredi desteği olması lazım" diye konuştu.

'BEKLENEN BALIK YOK, SIKINTIMIZ BÜYÜK'

Balıkçı Ali Aktaş ise teknesi olan balıkçıların büyük bölümünün kredi borcu bulunduğunu, birçoğunun da kredi kullanamadığını dile getirerek, "Her sene farklı şeyler çıkarılıyorlar. Özellikle kıyı balıkçılarına büyük destek yok. Büyük teknelerde sıkıntı pek olmuyor. Bu sene palamut az, sezon kötü geçiyor. Palamut bir sene olur, bir sene olmaz. Bu sene de böyle beklenen balık yok. Balık olmayınca borçları ödemek de zor. Balıkçılara verilen desteklemenin de artırılması lazım. Bankaya kredi kullanmaya gittiğimizde 2 kefil, tekne ile ev tapusu istiyor. Bu tekneler zaten 150- 200 bin lira, sıkıntımız büyük" dedi.

'KREDİ KONUSUNDA DESTEK BEKLİYORUZ'

Balıkçı Murat Aydemir de bankalar tarafından balıkçılara kolaylık sağlanması gerektiğini belirterek, "Arabam var 50 bin liralık, teknem var 150-200 bin liralık. Bankaya gittim, kredi almaya; 'Tapu, bina, yer var mı?' sorularıyla karşılaştım. Küçük balıkçılara kredi desteği sağlanmalı. Zaten bu sene işler eskisi gibi yok. Sezon iyi gitmediği için sıkıntılarımız var. Bu konuda destek bekliyoruz. Balıkçılar kredi çekerken zorlanıyor. Bu şartlarda hangi balıkçı, nasıl kredi kullansın? Kredi kullanmadan balıkçılık sektörü nasıl gelişecek? Balıkçıların sorunları çok" diye konuştu.

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