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"Kıyı bandında arıtmayla ilgili sorunlu turizm bölgesi kalmayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 19:21 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Bodrum, Marmaris ve Kuşadası'nın tamamını 2019 sonuna kadar kapasite artışı ya da yeniden yapılma şeklinde Bakanlık olarak destekliyoruz. Kıyı bandında, özellikle arıtmayla ilgili sorunlu turizm bölgesi kalmayacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kıyı bandındaki artıma sorununa ilişkin, "Bodrum, Marmaris ve Kuşadası'nın tamamını 2019 sonuna kadar kapasite artışı ya da yeniden yapılma şeklinde Bakanlık olarak destekliyoruz. Kıyı bandında, özellikle arıtmayla ilgili sorunlu turizm bölgesi kalmayacak." dedi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelde turizm sektörü ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Ersoy, ilçenin, turizmin en erken başladığı bölgelerden biri olduğunu söyledi.

Bakan Ersoy, bir zamanlar turizmin başkenti olan ilçenin unvanını koruyamadığını dile getirerek "Bazı iştahlı ve ısrarlı politikalar sebebiyle turizmin başkenti olma unvanını kaybetti. Sonrasında da gelir dengesinde ciddi bir bozulma oldu. Bizim, öncelikle buradaki turizmi rehabilite etmemiz gerekiyor. Birkaç önceliğimiz var. İlk önceliğimiz turizmi 12 aya nasıl yayarız." diye konuştu.

İkinci önceliğin nitelikli turisti destekleyerek turizm gelirinin yükseltilmesi olduğunu aktaran Ersoy, son olarak da turizmin çeşitlendirilmesi gerektiğini anlattı.

Bakan Ersoy, sadece deniz, kum ve güneşin yeterli olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle kültürüyle, sanatıyla nasıl ön planına çıkarız Kuşadası'nı, buna yoğunlaşacağız. Bakanlık olarak projelerin arkasında duracağız ve destekleyeceğiz. Kaynak da aktaracağız yeri geldiği zaman. Sonuç olarak Kuşadalılar ile bazı projelere el atılması gerekiyor. Ne ilçe belediyesi ne de büyükşehir ya da bakanlık tek başına bu işleri yapmakta başarılı olamaz."

- "Sorunlu turizm bölgesi kalmayacak"

İnsan yoğunluğu fazla olan Kuşadası'nda eskinden beri gelen yatırımlar bulunduğunu ifade eden Ersoy, hep birlikte kararlılıkla üzerine giderek 5 yıllık bir eylem planı içinde turizmin çeşitlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Bakan Ersoy, eylül ayında bu bölgeyle ilgili tarifeli sefer sıkıntısının çözüleceğini bildirerek, "Özellikle tarihi noktalarla ilgili yatırım finasmanıyla ilgili istekler var. Zaten yeni bir projeyi başlattık. Bu proje dahilinde Kuşadası'ndan gelen talepleri destekleyeceğiz. Önümüzdeki yılla ilgili başvuruların büyük bir bölümünü onaylayacağız." şeklinde konuştu.

Kıyı kentlerinde altyapı ve arıtmalarla ilgili sorunlar olduğunu anımsatan Ersoy, "Bakanlık olarak ilgili projeleri başlattık. İlki Antalya'da, ikincisi Kemer'de revize oluyor. Daha sonra Ege'ye geçiyoruz. Bodrum, Marmaris ve Kuşadası'nın tamamını 2019 sonuna kadar kapasite artışı ya da yeniden yapılma şeklinde Bakanlık olarak destekliyoruz. Kıyı bandında, özellikle arıtmayla ilgili sorunlu turizm bölgesi kalmayacak. Bu öncelikli yatırım hedeflerinden biri." ifadesini kullandı.

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Alt yapı arıtma Kıyı turizm

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