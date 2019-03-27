"Kıyı bandında arıtmayla ilgili sorunlu turizm bölgesi kalmayacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kıyı bandındaki artıma sorununa ilişkin, "Bodrum, Marmaris ve Kuşadası'nın tamamını 2019 sonuna kadar kapasite artışı ya da yeniden yapılma şeklinde Bakanlık olarak destekliyoruz. Kıyı bandında, özellikle arıtmayla ilgili sorunlu turizm bölgesi kalmayacak." dedi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelde turizm sektörü ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Ersoy, ilçenin, turizmin en erken başladığı bölgelerden biri olduğunu söyledi.

Bakan Ersoy, bir zamanlar turizmin başkenti olan ilçenin unvanını koruyamadığını dile getirerek "Bazı iştahlı ve ısrarlı politikalar sebebiyle turizmin başkenti olma unvanını kaybetti. Sonrasında da gelir dengesinde ciddi bir bozulma oldu. Bizim, öncelikle buradaki turizmi rehabilite etmemiz gerekiyor. Birkaç önceliğimiz var. İlk önceliğimiz turizmi 12 aya nasıl yayarız." diye konuştu.

İkinci önceliğin nitelikli turisti destekleyerek turizm gelirinin yükseltilmesi olduğunu aktaran Ersoy, son olarak da turizmin çeşitlendirilmesi gerektiğini anlattı.