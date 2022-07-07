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  4. Kıyı şeridi kahverengiye büründü! Karadeniz'den korkutan görüntüler

Kıyı şeridi kahverengiye büründü! Karadeniz'den korkutan görüntüler

07.07.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde sel felaketinin vurduğu Karadeniz'den korkutan görüntüler geldi. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketi sonrası bölgedeki akarsulardan Karadeniz'e çamur aktı. Karadeniz'e akan ve deniz rengini kahvrengiye çeviren sel sularının oluşturduğu tahribat havadan görüntülendi.

Kıyı şeridi kahverengiye büründü! Karadeniz'den korkutan görüntüler

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında kahverengiye bürünen Karadeniz, havadan görüntülendi.

Kastamonu’nun Bozkurt, İnebolu ve Çatalzeytin ilçesinde 27 Haziran’da şiddetli yağış sebebiyle Ezine, Söke, Akçay ve Zarbana Çayı’nın taşması neticesinde yaşanan sel felaketinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, bazı binalarda yıkıldı.

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Bazı binaların ise bir bölümünde göçükler meydana geldi. Sel sebebiyle ormanlardaki ağaçlar sahil ve Karadeniz’e sürüklendi.

DENİZ KAHVERENGİYE BÜRÜNDÜ

Bozkurt ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Abana’dan denize dökülen Ezine Çayı, Çatalzeytin ilçesinden geçen Akçay ile İnebolu’nun Söke Çayı’ndan Karadeniz’e akan sel suları, Karadeniz’i kahverengiye bürüdü.

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Çamurla kaplanan deniz, dronla havadan görüntülendi. (İHA)

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