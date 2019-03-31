Kıyıda mahsur kalan göçmenleri sahil güvenlik kurtardı

Muğla'nın Datça ilçesinde kıyıda mahsur kalarak yardım isteyen göçmenleri sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
Kızlan mevkisinde düzensiz göçmenlerin kıyıda mahsur kaldığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri ile yürütülen çalışmada düzensiz göçmenlerin Söğüt Kızılburun sahilinde olduğunu belirleyen ekipler bölgeye botla yanaşarak Irak uyruklu 2'si çocuk 4 kişiyi bölgeden alarak Datça Limanı'na getirdi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
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