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Kıyıköy'de boğulan genç, Zonguldak'ta toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 19:57 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, kuzeniyle birlikte denize girip boğulan Yusuf Oruç (23), Zonguldak'ta toprağa verildi.

Kıyıköy'de boğulan genç, Zonguldak'ta toprağa verildi

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, kuzeniyle birlikte denize girip boğulan Yusuf Oruç (23), Zonguldak'ta toprağa verildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Yusuf Oruç ve Çorlu ilçesinde yaşayan kuzeni Cihan İzzet (20), Kurban Bayramı tatili nedeniyle Kırklareli7nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesine gitti. Dün öğle saatlerinde belediyeye ait plajda denize giren kuzenler, akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botla yaptıkları aramada, Yusuf Oruç ile Cihan İzzet'in cansız bedenlerine ulaştı.
Yusuf Oruç'un cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kadıoğlu köyüne götürüldü. Oruç, Kadıoğlu Köyü Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Cihan İzzet'in ise Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi.

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Kıyıköy'de boğulan genç, Zonguldak'ta toprağa verildiKıyıköy'de boğulan genç, Zonguldak'ta toprağa verildiKıyıköy'de boğulan genç, Zonguldak'ta toprağa verildi

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