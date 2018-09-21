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"Kıyıköy'de denizden kum çıkarılacağı iddiaları asılsızdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 09:14 | Son Güncelleme

Kırklareli Valiliği: - "Kıyıköy'de denizden yıllık 300 bin ton kum çıkarılmasına valilik tarafından izin verildiği, 5 yıl boyunca 24 saat katliam yapılacağı ve balıkların üreme alanına kum ocağının yapılacağı iddia edilmiştir. Denizden kum çıkarılacağı iddiaları asılsızdır"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliği, Kıyıköy'de, denizden yıllık 300 bin ton kum çıkarılmasına izin verildiği iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Kırklareli Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, bazı yerel ve ulusal gazetelerde "Kıyıköy'de Hançer" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu haberlerde, İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki nadide turistik bölgelerinden olan, kalkan, lüfer, palamut ile tekirin yuvalama alanı Kıyıköy'de denizden yıllık 300 bin ton kum çıkarılmasına Valilik tarafından izin verildiği, 5 yıl boyunca 24 saat katliam yapılacağı ve balıkların üreme alanına kum ocağının yapılacağı iddia edilmiştir. Denizden kum çıkarılacağı iddiaları asılsızdır. Bahsi geçen iddialar çerçevesinde Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinden, haberlerde İstanbul'a bağlı bir köy olarak bahsedilerek bu iddiaların ilimize bağlı Kıyıköy'de de yaşanacağı algısı oluşmuştur. Kırklareli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan araştırmalar ve görüşmeler neticesinde bahsi geçen konu ve iddiaların ilimiz sınırları içerisinde bulunan Kıyıköy beldesinde olmadığı, proje tanıtım dosyasını hazırlayan şirket yetkilileri ile yapılan görüşmelerde söz konusu projenin İstanbul sınırları içerinde Çatalca ve Şile arasında kaldığı, proje tanıtım dosyasında yapılan değerlendirmelerde sehven Kırklareli ve Kıyıköy yazıldığı ve ivedilikle düzeltileceği belirtilmiştir."

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denizden kum iddiaları medya

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