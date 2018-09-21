"Kıyıköy'de denizden kum çıkarılacağı iddiaları asılsızdır"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliği, Kıyıköy'de, denizden yıllık 300 bin ton kum çıkarılmasına izin verildiği iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.
Kırklareli Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, bazı yerel ve ulusal gazetelerde "Kıyıköy'de Hançer" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu haberlerde, İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki nadide turistik bölgelerinden olan, kalkan, lüfer, palamut ile tekirin yuvalama alanı Kıyıköy'de denizden yıllık 300 bin ton kum çıkarılmasına Valilik tarafından izin verildiği, 5 yıl boyunca 24 saat katliam yapılacağı ve balıkların üreme alanına kum ocağının yapılacağı iddia edilmiştir. Denizden kum çıkarılacağı iddiaları asılsızdır. Bahsi geçen iddialar çerçevesinde Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinden, haberlerde İstanbul'a bağlı bir köy olarak bahsedilerek bu iddiaların ilimize bağlı Kıyıköy'de de yaşanacağı algısı oluşmuştur. Kırklareli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan araştırmalar ve görüşmeler neticesinde bahsi geçen konu ve iddiaların ilimiz sınırları içerisinde bulunan Kıyıköy beldesinde olmadığı, proje tanıtım dosyasını hazırlayan şirket yetkilileri ile yapılan görüşmelerde söz konusu projenin İstanbul sınırları içerinde Çatalca ve Şile arasında kaldığı, proje tanıtım dosyasında yapılan değerlendirmelerde sehven Kırklareli ve Kıyıköy yazıldığı ve ivedilikle düzeltileceği belirtilmiştir."
Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı
Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti
AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir
TSK'nın elinde 400 kişilik gözaltı listesi var
Nagehan Alçı'dan çok tartışılacak Enis Berberoğlu yazısı
Kim Jong Un'un hediyesi dudak uçuklattı
Evlilik teklifi için attığı 'havai fişek' orman yangını çıkardı
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
Meclis'in yeni hali ilk kez görüntülendi! Artık o bölüm yok
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum