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Kıyıköy'de denize giremeyenler Pabuç Deresi'nde serinledi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 17:57 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denizin dalgalı olması nedeniyle Valilik tarafından denize girilmesi yasaklandı.

Kıyıköy'de denize giremeyenler Pabuç Deresi'nde serinledi

Mehmet YİRUN- Şenol AKSOY/VİZE (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denizin dalgalı olması nedeniyle Valilik tarafından denize girilmesi yasaklandı. Denize giremeyenler Pabuç Deresi'ne girerek serinledi.
Kurban Bayramı'nın son gününde Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde denize girmek isteyen tatilcilere, dev dalgalar engel oldu. Son üç gündür havanın fırtınalı olması ve denizdeki dalgaların metrelerce yükselmesi nedeniyle Kırklareli Valiliği, Vize Kaymakamı ve Belediye Başkanı ile güvenlik toplantısı yaptı. Toplantıda Karadeniz'in özellikle Kıyıköy beldesinde dalgaların etkili olması nedeniyle denize girilmesinin yasaklanması kararlaştırıldı.
Kurban Bayramı'nın son gününde bölgeye denize girmek için gelen tatilcilere, plajlarda önlem alan jandarma ve belediye ekiplerince denize girmemeleri yönünde uyarılar yapıldı. Yasağa uyan vatandaşlar sahilde gezerken, bazıları da ayaklarını suya soktu. Bazı tatilciler ise kıyıda güneşlenmeyi tercih etti.
'GÜVENLİK AÇISINDAN BÖYLE BİR KARAR ALDIK'
Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, 'denize girilmesin' diye bir yasak alınmadığını belirterek, "Sezon başında Valimiz Osman Bilgin, kaymakamımız, kolluk kuvvetlerimiz ve belediyemiz tarafından güvenlik toplantısında alınmış karar doğrultusunda 'dalgalı havada denize girmek can güvenliği açısından yasak ama plajda herkes güneşlenebilir' diye karar aldık. Tedbirlerimizi çok iyi aldık. Boğulma olayları yaşanmadı. Tedbirleri almaya devam edeceğiz. Denize girmek dalgalı havada yasak ama işte gördüğünüz gibi alternatif olarak derelerimiz var. İnsanlar istedikleri gibi eğlenebiliyorlar. Sosyal medyada bazı haberler çıktı. Kıyıköy'de plajlar boşaltılıyor, valilik kararı var, kaymakamlık kararı var diye. Öyle bir şey yok. Sadece dalgalı havalarda güvenlik açısından alınan bir karar ve tedbirlerimizi aldık" diye konuştu.
Denizdeki yoğun dalga nedeniyle Pabuç Deresi'ne girerek serinleyen bazı vatandaşlar, "Deniz dalgalı biz de buraya girerek serinledik. Alınan karar doğru bir karar en azından boğulmalar önlenmiş oluyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kıyıköy'de denize giremeyenler Pabuç Deresi'nde serinlediKıyıköy'de denize giremeyenler Pabuç Deresi'nde serinlediKıyıköy'de denize giremeyenler Pabuç Deresi'nde serinlediKıyıköy'de denize giremeyenler Pabuç Deresi'nde serinledi

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