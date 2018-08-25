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Kıyıköy'de denize giren 2 genç boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 12:43 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde serinlemek için denize giren Yusuf Oruç (23) ile Cihan İzzet (21), boğuldu.

Kıyıköy'de denize giren 2 genç boğuldu

KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde serinlemek için denize giren Yusuf Oruç (23) ile Cihan İzzet (21), boğuldu.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaşayan akraba olan Yusuf Oruç ile Cihan İzzet, Kurban Bayramı tatili nedeniyle Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesine gitti. Dün serinlemek için belediyeye ait plajda denize giren Oruç ile İzzet, bir süre sonra dalgaların arasında gözlerden kayboldu. İki kişinin dalgaların arasında kaybolduğunu görenler vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Denizde arama ve kurtarma çalışması yapan ekipler, Yusuf Oruç ile Cihan İzzet'in cansız bedenlerine ulaştı.
İki gencin cesetleri Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Kıyıköy'de denize giren 2 genç boğuldu

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